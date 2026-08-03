Від мінус 6 до мінус 40 кг: фото до і після схуднення Могилевської, Бобула та інших зірок

Іво Бобул, Наталія Могилевська та Анатолій Анатоліч

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Українські зірки дедалі частіше відверто розповідають про своє схуднення, діляться фото до і після та зізнаються, скільки кілограмів їм вдалося скинути й завдяки чому вони досягли такого результату.

Останніми роками чимало українських знаменитостей кардинально змінили зовнішність і не приховують своїх секретів перевтілення. Хтось зробив ставку на спорт і правильне харчування, хтось працював із лікарями чи дієтологами, а дехто змінив спосіб життя через проблеми зі здоров’ям. Редакція сайту TSN.ua зібрала фото українських зірок, які помітно схудли за різний проміжок часу та чесно розповіли, як їм це вдалося.

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Наталія Могилевська

Одне з найгучніших перевтілень продемонструвала Наталія Могилевська. За рік артистка позбулася 25 кілограмів і повернулася до комфортної для себе ваги. Співачка переглянула харчові звички, відмовилася від пізніх перекусів і почала їсти за чітким графіком. Згодом Могилевська розповіла, що нині харчується двічі на день, однак наголошує: такий режим підходить не всім і потребує консультації зі спеціалістом.

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Наталія Могилевська — до та після схуднення

Оля Цибульська

Оля Цибульська схудла на 12 кілограмів — із 71 до 59 кг. За словами артистки, поштовхом став джетлаг під час гастролей у США, після яких вона замінила вечері на протеїнові коктейлі. Згодом до нового режиму харчування додалися регулярні заняття пілатесом і силові тренування. Попри вже досягнутий результат, співачка планує й надалі покращувати свою фізичну форму.

Оля Цибульська — до та після схуднення

Іво Бобул

Народний артист України Іво Бобул схуд більш ніж на 15 кілограмів. Співак пояснив, що на зміни його надихнули проблеми із самопочуттям та бажання почуватися комфортніше на сцені й у повсякденному житті. Перед початком схуднення він проконсультувався з лікарями та родиною, а весь процес проходив під медичним контролем.

Іво Бобул — до та після схуднення / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Олена Кравець

Акторка позбулася дев’яти кілограмів після роботи з дієтологинею. Олена розповідала, що почала дотримуватися принципів так званого «дофамінового харчування», яке не передбачає жорстких заборон, а навчає правильно комбінувати продукти. За словами знаменитості, саме це допомогло їй налагодити здорові стосунки з їжею та позбутися постійного відчуття голоду.

Олена Кравець — до та після схуднення

Олександра Заріцька

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька вже позбулася близько 35 кілограмів і продовжує працювати над своєю фізичною формою. За словами артистки, вже три роки вона регулярно займається спортом, однак зізнається, що любов до смаколиків поки не дозволяє їй досягти бажаного результату. Водночас співачка принципово відмовляється від препаратів для схуднення й прагне змінювати тіло виключно завдяки тренуванням та здоровим звичкам.

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Олександра Заріцька — до та після схуднення

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук схудла приблизно на вісім кілограмів за кілька місяців. Після обстеження лікарі виявили у неї інсулінорезистентність, що стало головною причиною змін у способі життя. Акторка переглянула харчування, додала фізичну активність, а також за рекомендацією лікарів використовувала спеціальний препарат. За словами знаменитості, її головною мотивацією стало покращення здоров’я.

Анна Саліванчук — до та після схуднення

Lida Lee

Співачка Lida Lee за один місяць схудла на шість кілограмів. Артистка пояснила, що раніше через перевтому, недосипання та постійний стрес почала стрімко набирати вагу. Щоб повернути форму, вона почала ретельно контролювати харчування за допомогою застосунку для підрахунку калорій, дотримувалася дефіциту калорій і не припиняла тренувань. Саме дисципліна, за словами виконавиці, стала її головним секретом.

Lida Lee

Стася Ровінська

Акторка та телеведуча Стася Ровінська за рік схудла на 15 кілограмів — із 78 до 63 кг. Зірка не приховувала, що почувалася некомфортно через максимальну для себе вагу, тому серйозно взялася за зміни. Попри вже досягнутий результат, вона зізнається, що хоче скинути ще кілька кілограмів.

Стася Ровінська — до та після схуднення / © instagram.com/sia_rovinska

Анатолій Анатоліч

Телеведучий Анатолій Анатоліч схуд приблизно на 20 кілограмів. Він активно займається бігом, бере участь у спортивних марафонах і повністю переглянув свої харчові звички. Через настільки разючу трансформацію шоумен неодноразово стикався з чутками про використання «Оземпіку», однак він і його дружина Юла наголошують, що результат став можливим лише завдяки дисципліні, спорту та правильному харчуванню.

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Анатолій Анатоліч — до та після схуднення / © instagram.com/anatoliyanatolich

Ніколас Карма

Блогер Ніколас Карма за чотири місяці схуд на 10 кілограмів. Інфлюенсер наголошує, що не використовував жодних препаратів, а просто перейшов на більш збалансований раціон і змінив режим харчування. За його словами, разом із втратою ваги значно покращилися й показники здоров’я, підтверджені аналізами.

Ніколас Карма — до та після схуднення

Міла Нітіч

Співачка Міла Нітіч скинула 20 кілограмів після того, як через гормональний збій і пережиту втрату вагітності її вага зросла до 82 кг. Через ризик розвитку цукрового діабету другого типу артистка звернулася до лікаря, який призначив їй лікування, зокрема препарат «Оземпік». Виконавиця наголошує, що весь процес проходив виключно під медичним контролем, а після схуднення вона підтримує форму завдяки збалансованому харчуванню. Водночас Міла закликає не займатися самолікуванням, адже сама зіткнулася з небезпечними побічними ефектами через втрату апетиту.

Міла Нітіч — до та після схуднення

Нікіта Кісельов

Нікіта Кісельов за півтора року схуд на 40 кілограмів після того, як вирішив кардинально змінити спосіб життя через проблеми зі здоров’ям і незадоволення власною формою. Співак переглянув харчування, почав займатися спортом, а також за призначенням лікаря використовував препарат для лікування діабету, який, за його словами, допоміг скинути перші 15–20 кілограмів. Артист наголошує, що весь процес проходив виключно під медичним контролем, а головною запорукою результату стали комплексний підхід і дисципліна.

Нікіта Кісельов — до та після схуднення

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