Не купуйте нову лаванду: простий трюк, з яким кущів стане більше, а квітнути будуть ще рясніш

Лаванда. / © Associated Press

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Лаванда — одна з найулюбленіших декоративних рослин, яка прикрашає сади та подвір’я пишним цвітінням і приємним ароматом. Багато садівників прагнуть самостійно розмножити її, але для цього важливо обрати правильний час і спосіб.

Коли найкраще заготовляти живці, які пагони підходять для розмноження та яких помилок варто уникати, щоб отримати здорові й міцні кущі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Розмноження лаванди нескладне. Однак важливо пам’ятати про час — найкраще робити це влітку, а в ідеалі — ще й після цвітіння. Пагони вже достатньо зміцніли, але ще не повністю здерев’яніли, тому вони швидше утворюють коріння. Тепла погода та тривалий світловий день сприяють тому, щоб нові живці швидко вкоренилися та виросли.

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Як розмножити лаванду

Лаванду можна розмножувати кількома способами:

висівати насіння,

робити відводки,

вкорінювати живці.

Найпопулярнішим і найефективнішим методом вважається саме живцювання, адже воно дає змогу швидко отримати нові рослини, які повністю зберігають сортові ознаки материнського куща.

Для живцювання обирайте старі, здорові та добре розвинені кущі. З них гострим секатором зрізають напівздерев’янілі пагони завдовжки приблизно 7–10 см. Із нижньої частини живця потрібно видалити листя, щоб запобігти загниванню та стимулювати утворення коренів.

Перед висаджуванням кінчики живців бажано занурити у стимулятор коренеутворення — це пришвидшить утворення корінців і підвищить шанси на успішне вкорінення. Після цього живці висаджують у горщики з легким, пухким і добре дренованим субстратом із нейтральною або слабколужною реакцією. Важливо заглибити пагони так, щоб місця, де було видалене листя, опинилися під ґрунтом.

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Після посадки землю слід злегка зволожити, але не перезволожувати, адже застій води може призвести до загнивання живців. Горщики краще поставити у світле місце без прямих сонячних променів і підтримувати помірну вологість ґрунту.

За сприятливих умов перші корінці зазвичай з’являються через 3–6 тижнів. Лише після того, як рослини добре укоріняться й почнуть випускати нові листочки.

Потім перемістіть її до світлого та відносно прохолодного приміщення для зимівлі. Лаванда буде готова до висадки у відкритий ґрунт у травні — після загартування. Взимку поливайте її помірно.

Помилки під час розмноження лаванди

Під час розмноження лаванди важливо уникати поширених помилок, які можуть завадити живцям укорінитися. Насамперед не варто висаджувати їх у важкий або погано дренований ґрунт, адже через застій вологи коріння може загнити.

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Також слід правильно обирати пагони: найкраще підходять напівздерев’янілі, тоді як надто молоді швидко в’януть, а старі гірше утворюють коріння. Після посадки живці потрібно тримати у теплому, світлому місці без протягів і прямих сонячних променів.

Не менш важливо дотримуватися правильних термінів — найкраще розмножувати лаванду влітку, адже восени та взимку шанси на успішне вкорінення значно нижчі.

Нагадаємо, ми писали про те, як доглядати за садом у серпні: полив, обрізка.

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