Не покупайте новую лаванду: простой трюк, с которым кустов станет больше, а цвести будут еще обильнее

Лаванда. / © Associated Press

Реклама

Лаванда — одно из самых любимых декоративных растений, украшающее сады и двор пышным цветением и приятным ароматом. Многие садоводы стремятся самостоятельно размножить ее, но для этого важно выбрать правильное время и способ.

Когда лучше заготовлять черенки, какие побеги подходят для размножения и какие ошибки следует избегать, чтобы получить здоровые и крепкие кусты, читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Размножение лаванды несложно. Однако важно помнить о времени — лучше делать это летом, а в идеале — еще и после цветения. Побеги уже достаточно окрепли, но еще не полностью одеревенели, поэтому они быстрее образуют корни. Теплая погода и длительный световой день способствуют тому, чтобы новые черенки быстро укоренились и выросли.

Реклама

Как размножить лаванду

Лаванду можно размножать несколькими способами:

высевать семена,

делать отводки,

укоренять черенки.

Самым популярным и эффективным методом считается именно черенкование, ведь оно позволяет быстро получить новые растения, полностью сохраняющие сортовые признаки материнского куста.

Для черенки выбирайте старые, здоровые и хорошо развитые кусты. С них острым секатором срезают полудеревяневшие побеги длиной примерно 7-10 см. С нижней части черенка нужно удалить листья, чтобы предотвратить загнивание и стимулировать образование корней.

Перед высадкой кончики черенков желательно погрузить в стимулятор корнеобразования — это ускорит образование корешков и повысит шансы на успешное укоренение. После этого черенки высаживают в горшки с легким, рыхлым и хорошо дренированным субстратом с нейтральной или слабощелочной реакцией. Важно углубить побеги так, чтобы места, где были удалены листья, оказались под грунтом.

Реклама

После посадки землю следует слегка увлажнить, но не переувлажнять, ведь застой воды может привести к загниванию черенков. Горшки лучше поставить в светлое место без прямых солнечных лучей и поддерживать умеренную влажность почвы.

При благоприятных условиях первые корешки обычно появляются через 3-6 недель. Лишь после того, как растения хорошо укоренятся и начнут выпускать новые листики.

Затем переместите ее в светлое и относительно прохладное помещение для зимовки. Лаванда будет готова к высадке в открытый грунт в мае после закалки. Зимой поливайте ее равномерно.

Ошибки при размножении лаванды

При размножении лаванды важно избегать распространенных ошибок, которые могут помешать черенкам укорениться. В первую очередь не стоит высаживать их в тяжелую или плохо дренированную почву, ведь из-за застоя влаги корни могут загнить.

Реклама

Также следует правильно выбирать побеги: лучше всего подходят полудеревяневшие, тогда как слишком молодые быстро увядают, а старые хуже образуют корни. После посадки черенки нужно держать в теплом, светлом месте без сквозняков и прямых солнечных лучей.

Не менее важно соблюдать правильные сроки — лучше размножать лаванду летом, ведь осенью и зимой шансы на успешное укоренение значительно ниже.

Напомним, мы писали о том, как ухаживать за садом в августе: полив, обрезка .

Новости партнеров