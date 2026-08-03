Магнитная буря 3 августа: чего ожидать от активности Солнца

Магнитная буря / © Associated Press

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Сегодня, 3 августа, магнитная буря немного ослабла. Она опустилась до желтого уровня — К-индекса 4,3.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

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По прибытии коронального излучения, из-за которого геомагнитная активность выросла накануне и достигла шторма G1, условия постепенно начали ослабевать.

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Магнитная буря 3 августа. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря возникает после мощных солнечных вспышек, когда заряженные частицы достигают Земли и влияют на ее магнитное поле. Поэтому происходят геомагнитные возмущения, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Впрочем, отмечают специалисты, прогноз солнечной активности может меняться, потому что в любой момент на Солнце могут произойти вспышки.

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