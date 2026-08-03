Астрологический прогноз на 3 августа

Пегас / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда любые дела: как профессиональные проекты, так и домашние хлопоты — оказываются одинаково успешными.

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Символ дня: Пегас.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: циркон, авантюрин.

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За какую часть тела отвечает: печень, кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, чреваты серьезными осложнениями, поэтому — несмотря на то, что они протекают в легкой форме — не стоит пускать их на самотек.

Питание дня: от жирного и жареного мяса необходимо воздерживаться всегда, но сегодня такая пища может стать особенно опасной.

Стрижка дня: день благоприятен для посещения парикмахера.

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Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов — в это время они набирают максимум полезных веществ.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, которые отвадят от дома нежелательных гостей.

Сны дня: на сны нынешней ночи можно не обращать внимания — никакого смысла они не имеют.

Табу дня: из-за серьезного риска заражения крови любую — даже небольшую ранку — необходимо сразу же тщательно обработать.

Цитата дня: «Воображение было дано человеку, чтобы восполнить то, кем он не является; а чувство юмора, чтобы утешить его таким, какой он есть» (Фрэнсис Бэкон).

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