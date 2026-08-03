Астрологічний прогноз на 3 серпня

Пегас / © Getty Images

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли будь-які справи — як професійні проєкти, так і домашні клопоти — виявляються однаково успішними.

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Символ дня: Пегас.

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Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: бузковий, ліловий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: циркон, авантюрин.

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За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, можуть призвести до серйозних ускладнень, тому — незважаючи на те, що вони перебігають у легкій формі — не варто залишати їх без нагляду.

Харчування дня: завжди слід утримуватися від жирного та смаженого м’яса, але сьогодні така їжа може стати особливо небезпечною.

Стрижка дня: сьогодні сприятливий день для візиту до перукаря.

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Дачні роботи дня: можна збирати врожай коренеплодів — саме в цей час вони містять найбільше корисних речовин.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали, які відлякують від дому небажаних гостей.

Сни дня: на сни цієї ночі можна не звертати уваги — вони не мають жодного сенсу.

Табу дня: через серйозний ризик зараження крові будь-яку — навіть невелику ранку — необхідно одразу ж ретельно обробити.

Цитата дня: «Уява була дана людині, щоб заповнити те, ким вона не є; а почуття гумору — щоб втішити її такою, якою вона є» (Френсіс Бекон).

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