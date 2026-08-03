Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть отримати вигідну ділову пропозицію

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Чим енергійніше й впевненіше ми будемо діяти, тим більша ймовірність отримати вигідну ділову пропозицію саме цього дня. Вона обіцяє чималий прибуток або нове, цікавіше й престижніше місце роботи.

Сьогодні, 3 серпня, представники всіх знаків зодіаку стануть активними та діяльними, але троє з них отримають вигідну ділову пропозицію.

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Близнята

На Близнят чекають приємні моменти, на які вони давно сподівалися: відкриється безліч перспектив, які значно покращать їхнє професійне та фінансове становище. Найімовірніше, їм запропонують обійняти вищу посаду на кар’єрних сходах, ніж та, яку вони обіймали досі.

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Діва

Дівам можуть запропонувати замінити колегу, що займає вищу посаду, а, можливо, й безпосереднього керівника. У жодному разі не можна відмовлятися від цього — це чудова нагода продемонструвати свої професійний потенціал, наполегливість і цілеспрямованість.

Водолій

Водолії можуть отримати пропозицію підписати контракт, який на перший погляд здаватиметься нічим не примітним. Однак цього разу все буде не так просто, як здасться на перший погляд: у нього глибокі та довгострокові перспективи.

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