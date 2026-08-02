Сара Фергюсон готує своє повернення після гучного скандалу: що про це відомо

Сара Фергюсон / © Associated Press

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Сара Фергюсон неодноразово переживала непрості часи, проте щоразу знаходила спосіб повернутися до активного публічного життя. Саме тому нині британські ЗМІ уважно стежать за будь-якими новинами, пов’язаними з колишньою дружиною принца Ендрю, про це розповіло видання DailyMail.

За словами королівського автора Філа Дамп’єра, Сара готує своє повернення. На його думку, вона має виняткову здатність починати все з початку навіть після найгучніших криз.

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Скандал, який все змінив

Сара Фергюсон / © Associated Press

На початку року ім’я Сари Фергюсон знову опинилося на перших шпальтах після оприлюднення листування, яке свідчило про її тривале спілкування з фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини щодо неповнолітніх.

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Згідно з оприлюдненими документами, листування стосувалося, зокрема, її благодійних і бізнес-проєктів. Також у документах містилися особисті характеристики Епштейна, які викликали хвилю критики. Після появи цих матеріалів кілька благодійних організацій припинили співпрацю із Сарою Фергюсон, а діяльність її благодійного фонду була призупинена.

Після резонансу Сара практично зникла з інформаційного простору. Вона певний час перебувала в Австрії, де проживала в одному з курортних комплексів разом зі своїм колишнім партнером Педді Макнеллі. Паралельно преса писала й про її фінансові труднощі та пов’язувала їх із невдалими бізнес-проєктами та значними витратами.Сама Фергюсон публічно ці повідомлення майже не коментувала.

Можливе повернення

Сара Фергюсон / © Associated Press

Філ Дамп’єр вважає, що Сара Фергюсон може незабаром повернутися до Великої Британії та спробувати відновити свій публічний образ. На його думку, вона може розповісти власну версію подій, а також спробувати налагодити стосунки з королем Чарльзом III, зокрема заради своїх доньок — принцес Беатріс і Євгенії.

Експерт також припускає, що колишня герцогиня Йоркська може започаткувати новий бізнес або зробити ставку на медійну кар’єру. Однак наразі ці припущення не підтверджені офіційними заявами самої Сари чи Букінгемського палацу.

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Додатковий інтерес до цієї теми підігріли повідомлення британської преси про те, що Сара нібито розглядає нерухомість у Віндзорі, хоча офіційного підтвердження цієї інформації також немає.

За десятиліття життя у центрі уваги Сара Фергюсон уже не раз переживала репутаційні кризи. Попри це їй вдавалося повертатися до благодійної діяльності, письменництва, телевізійних проєктів і громадського життя.

Саме тому багато хто вважає, що списувати її з публічного простору зарано. Водночас нинішня ситуація є однією з найсерйозніших у її біографії, а тому будь-яке можливе повернення вимагатиме не лише нових проєктів, а й відновлення довіри суспільства.

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