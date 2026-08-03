Трамп анонсував нові переговори з Іраном: коли вони розпочнуться

Трамп / © Associated Press

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Сполучені Штати та Іран розпочнуть новий раунд переговорів удень 3 серпня. Про це американський президент Дональд Трамп повідомив журналістам на борту свого літака.

За словами Трампа, дипломатичний процес може «врятувати багато життів». Американський лідер також заявив, що союзники США вважають угоду фактично погодженою. Вона, зокрема, має передбачати врегулювання ситуації навколо Ормузької протоки та іранської ядерної програми.

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Трамп стверджує, що припинити удари по Ірану його просили представники Тегерана, а також керівництво Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів і Катару.

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Президент США наголосив, що прагне досягти домовленостей дипломатичним шляхом. Водночас раніше він заявляв, що Вашингтон може знову завдати ударів по Ірану, якщо виникне така необхідність.

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Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях у відповідь на атаки суден в Ормузькій протоці.

Як зазначає AP, попередження Трампа з’явилося після того, як США завдали чергової серії ударів по Ірану. Операція розпочалася 20 липня з метою подальшого послаблення іранського військового потенціалу, що використовується для атак на комерційні судна в Ормузькій протоці.

У липні Іран завдав удару по території Сирії — вперше від початку війни у близькосхідному регіоні в лютому 2026 року. Тоді Корпус вартових ісламської революції (КВІР) атакував командний центр спеціальних операцій США в Аль-Танфі на сході Сирії — проте, за повідомленнями сирійських джерел, військова база не постраждала.

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