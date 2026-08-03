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В окупованих містах Луганщини стався черговий колапс із водою: відновлення не обіцяють
В окупованих містах Луганщини знову стався масштабний збій водопостачання: Алчевськ і Перевальськ залишилися без води, а в Брянці та Кадіївці її подавання обмежили на 80%.
Жителі кількох окупованих міст Луганської області знову залишилися без водопостачання або отримують воду зі значними обмеженнями.
Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко у Telegram.
За його словами, повністю припинили подавання води до Алчевська та Перевальська. У Брянці й Кадіївці водопостачання обмежили на 80%.
Окупаційна влада не називає термінів усунення аварії. Підвезення питної води для населення також не організували.
Харченко наголосив, що ситуація з комунальною інфраструктурою особливо критична у населених пунктах, окупованих Росією ще 2014 року. Протягом 12 років мережі майже не обслуговували, що спричиняє регулярні аварії.
Водночас проєктно-кошторисну документацію окупанти обіцяють підготувати лише за півтора року — до кінця 2027-го.
«Потім знов щось вигадають», — зазначив очільник Луганської ОВА.
Нагадаємо, що раніше тимчасово окупований Зугрес на Донеччині атакували дрони: повідомляють про пожежу на Зуївській ТЕС