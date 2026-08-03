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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

В окупованих містах Луганщини стався черговий колапс із водою: відновлення не обіцяють

В окупованих містах Луганщини знову стався масштабний збій водопостачання: Алчевськ і Перевальськ залишилися без води, а в Брянці та Кадіївці її подавання обмежили на 80%.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Вода

Вода / © Pixabay

Жителі кількох окупованих міст Луганської області знову залишилися без водопостачання або отримують воду зі значними обмеженнями.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко у Telegram.

За його словами, повністю припинили подавання води до Алчевська та Перевальська. У Брянці й Кадіївці водопостачання обмежили на 80%.

Окупаційна влада не називає термінів усунення аварії. Підвезення питної води для населення також не організували.

Харченко наголосив, що ситуація з комунальною інфраструктурою особливо критична у населених пунктах, окупованих Росією ще 2014 року. Протягом 12 років мережі майже не обслуговували, що спричиняє регулярні аварії.

Водночас проєктно-кошторисну документацію окупанти обіцяють підготувати лише за півтора року — до кінця 2027-го.

«Потім знов щось вигадають», — зазначив очільник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що раніше тимчасово окупований Зугрес на Донеччині атакували дрони: повідомляють про пожежу на Зуївській ТЕС

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Дата публікації
Кількість переглядів
64
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