В окупованих містах Луганщини стався черговий колапс із водою: відновлення не обіцяють

Вода / © Pixabay

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Жителі кількох окупованих міст Луганської області знову залишилися без водопостачання або отримують воду зі значними обмеженнями.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко у Telegram.

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За його словами, повністю припинили подавання води до Алчевська та Перевальська. У Брянці й Кадіївці водопостачання обмежили на 80%.

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Окупаційна влада не називає термінів усунення аварії. Підвезення питної води для населення також не організували.

Харченко наголосив, що ситуація з комунальною інфраструктурою особливо критична у населених пунктах, окупованих Росією ще 2014 року. Протягом 12 років мережі майже не обслуговували, що спричиняє регулярні аварії.

Водночас проєктно-кошторисну документацію окупанти обіцяють підготувати лише за півтора року — до кінця 2027-го.

«Потім знов щось вигадають», — зазначив очільник Луганської ОВА.

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