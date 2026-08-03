РФ за три з половиною місяці випустила по Україні майже 800 ракет: що залишилося в арсеналах — оглядач

Ракета / © скриншот з відео

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Російські окупанти мають одні з найменших від початку повномасштабного вторгнення запасів ракет «Іскандер-М» та Х-101. Водночас ворог міг накопичити рекордну кількість «Калібрів».

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

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Від 15 квітня до 1 серпня 2026 року російські війська могли використати проти України близько 795 ракет різних типів.

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Такі підрахунки оприлюднив військовий оглядач Богдан Мірошников. Він спирався на повідомлення Головного управління розвідки та статистику Повітряних сил ЗСУ.

За його підрахунками, протягом цього періоду окупанти застосували:

373 балістичні ракети типів «Іскандер-М», С-400 та KN-23, зокрема близько 319 «Іскандерів-М»;

367 крилатих ракет Х-101, «Калібр» та «Іскандер-К», серед яких 303 ракети Х-101 і 52 «Калібри»;

47 гіперзвукових ракет «Циркон»;

вісім аеробалістичних ракет «Кинджал».

Останнє застосування «Кинджалів», за словами оглядача, було зафіксоване 21 червня.

Скільки ракет могло залишитися у Росії

Мірошников зіставив кількість використаних ракет із оцінками запасів РФ станом на середину квітня та ймовірними обсягами виробництва.

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За його розрахунками, станом на 2 серпня російські війська могли мати приблизно:

91 ракету «Іскандер-М»;

62 ракети Х-101;

438 ракет «Калібр»;

171 ракету «Циркон»;

близько 125 північнокорейських ракет KN-23;

124 ракети «Кинджал»;

133 крилаті ракети «Іскандер-К».

Оглядач наголосив, що ці цифри є приблизними. До статистики могли не потрапити окремі невеликі удари із застосуванням чотирьох-шести балістичних ракет. Крім того, відсутні відкриті дані, які дозволили б точно розділити кількість використаних ракет KN-23 і ракет до комплексів С-400.

РФ могла суттєво скоротити запаси Х-101 та «Іскандерів»

На думку Мірошникова, нинішні запаси ракет Х-101 та «Іскандер-М» можуть бути одними з найменших від початку повномасштабної війни.

Натомість «Калібрів» у Росії залишається значно більше. Через це окупанти можуть тимчасово скоротити застосування дефіцитних ракет, накопичуючи їх, і зробити ставку на «Калібри», «Іскандери-К», KN-23 та «Циркони».

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Водночас оглядач не виключає, що російське командування може продовжити інтенсивні атаки, не переходячи до тривалого накопичення ракет.

За дуже попередньою інформацією Мірошникова, протягом серпня Росія може готувати ще кілька масованих ударів. Він окремо наголосив, що це не точний прогноз, а непідтверджена попередня оцінка.

Оглядач також припускає, що від серпня-вересня російські підприємства можуть спробувати збільшити виробництво окремих типів ракет. Це створює додаткові ризики для України напередодні зимового періоду.

Мірошников закликав зосереджувати удари Сил оборони на підприємствах російського військово-промислового комплексу, складах ракет і пускових установках. На його думку, Україна має діяти асиметрично та передусім послаблювати здатність РФ виробляти й застосовувати далекобійне озброєння.

Водночас усі наведені цифри залишаються оцінними. Точна кількість ракет у російських арсеналах засекречена, а публічні дані ГУР та підрахунки оглядачів можуть відрізнятися.

Атаки РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, 1 серпня Росія завдала смертельного удару по Києву, застосувавши балістику. Найбільших руйнувань зазнали житлові будинки у різних районах столиці. За останніми даними, внаслідок атаки загинули дев’ятеро людей, ще десятки дістали поранення.

Через ворожий удар будівля посольства Литви в Києві зазнала пошкоджень. Одна з ракет вибухнула за декілька метрів від дипломатичного представництва. Міністр закордонних справ Литви емоційно відреагував на російську атаку по столиці.

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