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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
365
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Збили лише одну балістичну ракету: Зеленський емоційно відреагував на масований удар по Києву

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Російська армія вночі проти суботи, 1 серпня, атакувала Київ балістичними ракетами. У столиці найбільше пошкоджень зазнали звичайні житлові будинки. Дев’ять людей загинули а десятки отримали травми.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, від ночі тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару, адже наслідки фіксують у семи районах. Зеленський зауважив, що «росіяни вдарили по звичайних житлових будинках». Загалом у столиці пошкоджено 18 будинків, школа, посольство Литви та об’єкти інфраструктури.

Президент наголосив, що серед 35 випущених ракет, 27 — це балістика. Втім, сили ППО знищили лише одну таку повітряну ціль.

«Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до „петріотів“. І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя», — наголосив глава держави.

Президент акцентував на тому, що партнери мають розуміти нагальну потребу України в засобах протиповітряної та протиракетної оборони. Адже вони «потрібні не десь на складах для можливих сценаріїв, а тут і зараз», щоб стримувати та зупиняти російську агресію.

«Кожен пакет із антибалістикою зберігає життя наших людей. І кожна ніч, коли її немає, призводить до жертв», — додав Зеленський.

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Вночі війська Росії завдали комбінованого удару по території України, випустивши 35 ракет різних типів та 185 безпілотників. Зокрема, окупанти вдарили чотирма “Цирконами” і 27 “Іскандерами”. Сили ППО знищили лише одну балістичну ракету Іскандер-М/С-400. Сталися влучання чотирьох протикорабельних та 26 балістичних ракет.

Зокрема, під масованим ударом балістики опинився Київ. У двох районах столиці загинули щонайменше дев’ять людей. Найбільше жертв у Дарницькому районі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
365
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