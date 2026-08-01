Чи відлякує комарів кавова гуща: наукове пояснення

Кавова гуща / © Credits

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Ніхто не любить комарів. Якщо ви шукаєте новий спосіб відігнати їх подалі від себе та свого подвір’я, вам варто прочитати це.

Останнім часом багато галасу навколо кави та її можливих властивостей відлякування комарів. Але звідки все це береться і чи стоїть за цим якась справжня наука? Занурмося разом із GardeningKnowHow в цей незвичайний метод боротьби з комарами на подвір’ї.

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Як відлякати комарів за допомогою кави

Якщо ви трохи пошукаєте в Інтернеті, швидко виявите, що найкращий спосіб відлякати комарів за допомогою кави — це спалити кавову гущу.

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Після заварювання потрібно розподілити кавову гущу тонким шаром на аркуші алюмінієвої фольги. Залишити фольгу на сонці на день, щоб гуща повністю висохла. (Переконайтеся, що вона захищена від вітру!) Насипати кілька ложок сухої гущі у вогнетривку миску. Поставити миску поруч з місцем, де ви будете проводити час, бажано з навітряного боку. За допомогою сірника або запальнички підпалити гущу в центрі тарілки. Дати гущі тліти та насолоджуватись своїм відкритим простором без комарів.

Чи це насправді працює

Виконувати цю процедуру зовсім нескладно. Питання в тому, чи це щось дає? Одним словом… можливо.

Були певні дослідження на підтримку використання кавової гущі для відлякування комарів, але вони трохи сумнівні. Згідно з дослідженням, опублікованим 2015 року, вода з високою концентрацією кави справді відлякує самок комарів від відкладання яєць.

Іншими словами, самки комарів активно уникають відкладання яєць у воді, що містить каву, а яйця, відкладені в каву, мають меншу ймовірність вилуплення. Це здається багатообіцяльним, чи не так? Це багатообіцяльно… якщо ви хочете зменшити загальну популяцію комарів. На жаль, це ніяк не допоможе відлякати тих, які вже живуть у вашому дворі.

Якщо ви хочете позбутися майбутніх поколінь комарів, є набагато ефективніші способи зробити це, ніж розставляти чашки з кавою по всьому саду.

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Чи варто спалювати кавову гущу, щоб відлякувати комарів

То як щодо спалювання кавової гущі? Чи це взагалі щось дає? Можливо, але правда в тому, що це матиме майже такий самий ефект, як і спалювання будь-чого іншого. Дим маскує людські запахи та ускладнює дихання повітрям, тому комарі (і майже всі комахи) тримаються його подалі. З цієї причини, головне — це запах, який вам найбільше подобається. Якщо ви любите запах паленої кави, тоді насолоджуйтесь! В іншому разі, можливо, варто зупинитися на свічках з цитронелою.

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