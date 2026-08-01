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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

Володимир Шумко приголомшив схудненням на 17 кг: як шоумен кардинально змінився зовні

Гуморист також зізнався, скільки часу йому знадобилось для схуднення та в чому його головний секрет.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Володимир Шумко

Володимир Шумко / © instagram.com/vovashumko

Відомий український комік та ведучий Володимир Шумко приголомшив схудненням на 17 кілограм.

Так, за останні роки шоумен кардинально змінився, а особливо зовні. Зокрема, він позбувся 17 кілограм. На YouTube-каналі «РБК-Україна Life» гуморист зізнався, що цей шлях був нелегким. Зокрема, вага у Володимира Шумка пішла за чотири роки. Спочатку комік худнув, потім був застій, а далі знову процес продовжився.

Володимир Шумко позбувався зайвих кілограмів разом зі спеціалістом. Шоумен звернувся до лікаря, який підібрав йому різні бади, що розігнали метаболізм, з яким були негаразди. Так комік і почав худнути.

Володимир Шумко / © instagram.com/vovashumko

Володимир Шумко / © instagram.com/vovashumko

«Це нелегко! Я здавав багато аналізів. Лікар, який допомагає мені худнути, підібрав мені бади. Я розігнав свій метаболізм, який був у поганому стані. Завдяки цьому й схуд. Напевно, за чотири роки я схуд. Був період, що я схуд, потім трималась вага. Останнє таке схуднення за два роки було», — ділиться гуморист.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Анатолій Анатоліч хизувався схудненням на понад 20 кіло і приголомшив результатом на фото до та після.

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Дата публікації
Кількість переглядів
102
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