Пропагандисти запустили новий фейк проти України: у хід пішла "італійська мафія"

У Кремлі вигадали новий фейк проти України / © Pexels

Реклама

Російська пропаганда почала поширювати нову хвилю дезінформації — Україна нібито перепродує західну зброю та ударні безпілотники представникам італійської мафії.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

Реклама

Як повідомили у ЦПД, російські ресурси посилаються на публікації італійських ЗМІ та заяву головного прокурора Палермо Мауріціо де Лючиї, стверджуючи, що понад 780 тисяч одиниць зброї, переданої Україні союзниками, зникли та опинилися на чорному ринку.

Реклама

Крім того, пропагандисти розповсюджують версію, ніби українські військові постачають ударні дрони злочинним угрупованням Італії.

«Цифра 780 465, якою оперують російські медіа, була свідомо вирвана з контексту. Насправді йдеться про відкриту статистику Міністерства внутрішніх справ України, яка відображає кількість втраченої чи викраденої цивільної та особистої зброї з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ці дані ніяк не пов’язані із західною військовою допомогою. Не відповідає дійсності й інформація про нібито продаж українських безпілотників мафіозним структурам», — йдеться у повідомленні.

У ЦПД пояснили, що прокурор Палермо не говорив про постачання дронів з України. У публікації італійського видання йшлося лише про те, що організована злочинність виявляє інтерес до сучасних військових технологій та може шукати способи їх придбання.

За оцінкою ЦПД, подібні інформаційні атаки спрямовані на дискредитацію українського оборонного сектору, підрив довіри західних союзників та спробу поставити під сумнів подальше постачання озброєнь Києву.

Реклама

Раніше Росія запустила фейк про перепродаж в Україні польських генераторів. У МВС Польщі наголосили, що головна мета поширення таких фейків — «посіяти ненависть до українців, підірвати польську допомогу та посварити союзників».

Новини партнерів