Гігантський літак приземлився просто на трасу: водії були шоковані (відео)

Airbus A400M / © AFP

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Військово-транспортний літак Airbus A400M несподівано приземлився просто на дорозі загального користування у Швеції, здивувавши водіїв, які стали свідками незвичної картини.

Відео з’явилося у Мережі.

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На відео, яке зафільмував один із водіїв, видно, як гігантський літак пролітає на низькій висоті просто над автомобілями. Потім плавно сідає на спеціально перекриту ділянку дороги.

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Виявися, що це не була аварія чи технічна несправність. Судно Airbus A400M належить французьким Військово-повітряним силам.

Посадка величезного літака стала частиною військових навчань у межах НАТО, під час яких відпрацьовували можливість використання звичайних доріг як імпровізованих злітно-посадкових смуг.

«У разі війни це означає, що літак A400M — під керуванням кваліфікованого екіпажу — міг би виконувати польоти практично з будь-якого місця на європейському континенті, навіть у разі тимчасової нейтралізації авіабаз», — пояснив французький військовий аналітик Етьєн Маркюз.

Як повідомлялося, поблизу авіабази Miramar у Сан-Дієго (Каліфорнія) розбився винищувач F-35B. Пілот встиг катапультуватися. У заяві Корпусу морської піхоти аварію назвали нещасним випадком класу А». Це найвища категорія нещасних випадків, якою кваліфікують збитки, що перевищують 2 млн дол.

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