Винищувач-невидимка F-35B / © Associated Press

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Американський винищувач-невидимка F-35B розбився в Каліфорнії поблизу авіабази Miramar у Сан-Дієго. Пілот встиг катапультуватися.

Про це повідомляє The Associated Press.

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Кендіс Хедлі, речниця пожежної служби Сан-Дієго, повідомила, що рятувальники прибули на місце події для гасіння пожежі рослинності, яка спалахнула поблизу місця аварії.

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У заяві Корпусу морської піхоти аварію було названо «нещасним випадком класу А». Це найвища категорія нещасних випадків, якою кваліфікують збитки, що перевищують 2 мільйони доларів, вона, зокрема стосується випадків, коли літак знищений або загинув пілот.

Згідно зі статистикою Центру безпеки ВПС, лише у ВПС від 2000 року сталося щонайменше 17 інших «нещасних випадків класу А», пов’язаних з літаками F-35.

Нагадаємо, 29 липня Україна втратила F-16 — винищувач Повітряних сил ЗСУ потрапив у нештатну ситуацію під час перехоплення ворожих повітряних цілей. Пілот був змушений катапультуватися.

До слова, через падіння винищувача F-16 розпочали розслідування. За попередніми даними, 29 липня близько 18:45 у Кременчуцькому районі під час виконання бойового завдання зазнав аварії винищувач Повітряних сил ЗСУ. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група ДБР.

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