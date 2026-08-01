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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
2 хв

Путіну брешуть про масштабні територіальні здобутки, формуючи хибну картину війни — ISW

Російські військові продовжують перебільшувати успіхи окупантів на полі бою, зазначають експерти.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Війна триває

Війна триває / © Associated Press

Російське військове командування вводить в оману Кремль щодо масштабів своїх «успіхів» на півночі України, щоб підкріпити наратив про активний наступ військ РФ по всій лінії фронту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Північне об’єднання військ Росії стверджувало, що окупанти захопили Нову Січ, Малу Слобідку та Могрицю у Сумській області, а також Вірівку у Харківській. Від 22 липня російське військове командування заявляє про захоплення нового населеного пункту на півночі України. Водночас Сили оборони України спростували твердження про захоплення Нової Січі, Малої Слобідки та Могриці.

ISW також не зафіксував ознак передислокації військ РФ, концентрації техніки або активізації наступів, що відповідали б території, про захоплення якої заявляє Росія.

«Твердження російського командування про „успіхи“ на півночі України сильно перебільшені в рамках цілеспрямованої інформаційної кампанії для підтримки наративів про російське просування на фронті. Кремль використовує ці заяви, щоб переконати Сполучені Штати та інші західні держави, що війна Росії йде добре, і Захід повинен відмовитися від підтримки України», — вважають експерти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін бреше та грає в ігри з Трампом і Білим домом. Також Зеленський додав, що не знає, чи можна буде довіряти комусь із росіян завтра.

Зазначимо, Кремль продовжує відхиляти пропозиції щодо прямих мирних переговорів з Україною. Як зазначають аналітики, Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва заморозити лінію зіткнення та відновити діалог, передавши відповідні умови через посередника Романа Абрамовича та опублікувавши відкритого листа до Володимира Путіна.

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Дата публікації
Кількість переглядів
135
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