Кремль блочить інтернет, щоб контролювати людей під час масової мобілізації: оцінка ISW

Атака Кремля на Telegram

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Російська влада свідомо створює юридичні та інформаційні умови для повного блокування Telegram та остаточної ліквідації відкритого інтернету в РФ, щоб утримати контроль над суспільством під час потенційної примусової мобілізації.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті.

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Аналітики зазначають, що черговим етапом цієї цензурної кампанії стали дії Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, яка 29 липня оголосила співзасновника та гендиректора Telegram Павла Дурова в міжнародний розшук. Силовики закидають йому нібито «сприяння тероризму» через відмову видаляти ресурси, які українські спецслужби та екстремістські організації нібито використовують для координації диверсій та кібершахрайства.

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Паралельно в Держдумі РФ уже лунають прямі погрози офіційно визнати Telegram «терористичним ресурсом». Член оборонного комітету Думи Андрій Колесник прямо заявив про таку можливість через небажання Дурова підкорятися вимогам Кремля.

У ISW підкреслюють, що Москва вже тривалий час використовує приводи «боротьби з тероризмом» та «дискредитацією армії» для придушення свободи слова. Попри спроби пропагандистів та пов’язаних із Кремлем мілблогерів розвіяти занепокоєння росіян, кроки спецслужб вказують на зворотне.

«Звинувачення ФСБ проти Дурова, ймовірно, є продовженням зусиль Кремля щодо створення умов для блокування Telegram у майбутньому. Це також може сприяти підготовці Володимира Путіна до контролю суспільної реакції у разі оголошення обов’язкової військової мобілізації», — підсумовують в ISW.

Раніше ми писали про те, що ФСБ оголосила засновника месенджера Telegram Павла Дурова у міжнародний розшук. Йому заочно висунули обвинувачення у «сприянні терористичній діяльності».

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