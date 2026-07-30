ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
2 хв

Кремль блочить інтернет, щоб контролювати людей під час масової мобілізації: оцінка ISW

Аналітики ISW вважають, що атака Кремля на Telegram та оголошення Павла Дурова в розшук є підготовкою до тотального контролю інформаційного простору в РФ на тлі ймовірної військової мобілізації.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Атака Кремля на Telegram

Атака Кремля на Telegram

Російська влада свідомо створює юридичні та інформаційні умови для повного блокування Telegram та остаточної ліквідації відкритого інтернету в РФ, щоб утримати контроль над суспільством під час потенційної примусової мобілізації.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті.

Аналітики зазначають, що черговим етапом цієї цензурної кампанії стали дії Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, яка 29 липня оголосила співзасновника та гендиректора Telegram Павла Дурова в міжнародний розшук. Силовики закидають йому нібито «сприяння тероризму» через відмову видаляти ресурси, які українські спецслужби та екстремістські організації нібито використовують для координації диверсій та кібершахрайства.

Паралельно в Держдумі РФ уже лунають прямі погрози офіційно визнати Telegram «терористичним ресурсом». Член оборонного комітету Думи Андрій Колесник прямо заявив про таку можливість через небажання Дурова підкорятися вимогам Кремля.

У ISW підкреслюють, що Москва вже тривалий час використовує приводи «боротьби з тероризмом» та «дискредитацією армії» для придушення свободи слова. Попри спроби пропагандистів та пов’язаних із Кремлем мілблогерів розвіяти занепокоєння росіян, кроки спецслужб вказують на зворотне.

«Звинувачення ФСБ проти Дурова, ймовірно, є продовженням зусиль Кремля щодо створення умов для блокування Telegram у майбутньому. Це також може сприяти підготовці Володимира Путіна до контролю суспільної реакції у разі оголошення обов’язкової військової мобілізації», — підсумовують в ISW.

Раніше ми писали про те, що ФСБ оголосила засновника месенджера Telegram Павла Дурова у міжнародний розшук. Йому заочно висунули обвинувачення у «сприянні терористичній діяльності».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
22
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie