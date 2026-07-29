Росія оголосила Павла Дурова в міжнародний розшук: ФСБ висунула звинувачення

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Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) заявила, що засновника месенджера Telegram Павла Дурова оголошено в міжнародний розшук. Йому заочно висунули обвинувачення у «сприянні терористичній діяльності».

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву Центру громадських зв'язків ФСБ РФ.

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У російській спецслужбі стверджують, що адміністрація Telegram нібито не видаляла канали, чати та ботів, які, за версією Москви, використовували українські спецслужби для координації диверсій, вербування підлітків та іншої протиправної діяльності. Саме ці звинувачення, за твердженням ФСБ, стали підставою для відкриття кримінальної справи проти Дурова та оголошення його в міжнародний розшук.

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На момент публікації Павло Дуров і представники Telegram офіційно не коментували заяву російської спецслужби.

Раніше Дуров заявив, що Франція нібито зверталася до Telegram із проханням обмежити доступ до консервативних каналів напередодні другого туру президентських виборів у Румунії. Засновник месенджера не назвав країну прямо, але натякнув на Францію, опублікувавши згадку про «західноєвропейський уряд» і емодзі з багетом. Міністерство закордонних справ Франції відкинуло звинувачення Дурова, назвавши їх безпідставними, та заявило, що Париж не втручався у виборчий процес у Румунії. У відомстві наголосили, що попередні вибори в країні скасували через підтверджені ризики цифрового та фінансового втручання, пов’язаного з Росією

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