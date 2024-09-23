Telegram може передати дані користувача до поліції — Дуров

У разі протиправних дій користувача його IP та номер телефону може бути переданий правохоронним органам по їх запиту.

Через зміну алгоритмів, де відтепер задіяний штучний інтелект, багатоплатформовий месенджер Telegram (Телеграм) може передати дані користувача до поліції.

Про це передає "Київ 24".

Також засновник Telegram Павло Дуров наголосив, що у разі дій користувача, які суперечить правилам Telegram — його IP та номер телефону може бути переданий правохоронним органам по їх запиту.

Нагадаємо, раніше засновник і генеральний директор Telegram Павло Дуров прокоментував своє затримання владою Франції. Додамо, що Дурову заборонили виїжджати з Франції до березня 2025 року.

Тим часом в Україні ухвалили рішення про обмеження використання Telegram в органах держвлади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури.