Telegram может передать данные пользователя в полицию - Дуров

В случае противоправных действий пользователя его IP и номер телефона могут быть переданы правоохранительным органам по их запросу.

Из-за изменения алгоритмов, где теперь задействован искусственный интеллект, многоплатформенный мессенджер Telegram (Телеграм) может передать пользовательские данные в полицию.

Об этом сообщает "Киев 24".

Также основатель Telegram Павел Дуров подчеркнул, что в случае действий пользователя, противоречащих правилам Telegram, его IP и номер телефона может быть передан правоохранительным органам по их запросу.

Напомним, ранее основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров прокомментировал свое задержание властями Франции. Добавим, что Дурову запретили уезжать из Франции до марта 2025 года.

Между тем, в Украине приняли решение об ограничении использования Telegram в органах госвласти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры.