Секретарь СНБО Литвиненко объяснил ограничение использования Telegram чиновникам и военным

Решение НКЦК носит рекомендательный характер для правительства, однако не касается официальных телеgram-каналов органов государственной власти, отметил Александр Литвиненко.

В Украине принято решение об ограничении использования Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, объектах критической инфраструктуры.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко прокомментировал вопрос использования Telegram.

"На заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК), которое состоялось 19 сентября 2024 года, был рассмотрен вопрос использования Telegram. По результатам совещания рекомендовано ограничить использование функции мессенджера Telegram для служебной переписки в служебных целях и на служебных устройствах", — отметил он.

Литвиненко подчеркнул, что решение НКЦК носит рекомендательный характер для правительства, однако не касается официальных телеgram-каналов органов государственной власти.

Напомним, в Украине только 9% граждан считают, что Telegram нужно полностью запретить. 26% считают, что контроль за этим приложением вообще не нужен.

Будущее Telegram в Украине: безопасно ли пользоваться мессенджером? – Екатерина Коберник

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