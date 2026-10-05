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- Украина
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Драпатый передал в СНБО стратегический план войны — СМИ
По информации журналистов, Драпатий передал в СНБО план войны.
Команда главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого подготовила стратегический документ, определяющий видение дальнейших действий украинской армии. План уже несколько недель находится на рассмотрении Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на двух высокопоставленных собеседников.
По данным издания, речь идет о документе, который должен сформировать долгосрочное стратегическое видение ведения войны и ответить на ключевой вопрос: что и в какие сроки должна сделать украинская армия для сохранения государства.
Необходимость такого плана раньше неоднократно обсуждалась украинскими командирами. Они отмечали, что войску важно понимать не только текущие задачи, но и конечную цель войны и дальнейшее направление движения.
"Нам нужна большая стратегия, лет на 30, чтобы мы как командиры понимали, куда нам двигаться", - рассказал "Украинской правде" один из руководителей корпусов.
В то же время, документ касается не только общего стратегического видения. В нем поднимаются и конкретные вопросы организации обороны. В частности, речь идет о целесообразности пребывания военнослужащих на первой линии, где часть из них выполняет функции наблюдения и разведки, но вместе с тем имеет ограниченные возможности непосредственно вступать в бой.
Таким образом, предложенный план должен не только определить долгосрочные цели украинского войска, но и предложить подходы к изменению отдельных принципов ведения обороны.
Как мы писали, Драпатый инициировал кадровый аудит в Генштабе ВСУ, чтобы на ключевых должностях оставались офицеры с актуальным боевым опытом. Часть военных, которые с 2022 года не выполняли боевых задач в составе боевых подразделений, могут направить в армию, а их места в Генштабе передать офицерам с практическим опытом. Также военные, уже имеющие право на пенсию или увольнение, должны были определиться со своим дальнейшим прохождением службы. Решение Драпатого, по данным источника, вызвало сопротивление среди офицеров.