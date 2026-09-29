Драпатый взялся за Генштаб: кого могут отправить на фронт

Драпатый инициировал кадровую чистку в Генштабе / © Associated Press

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В Генеральном штабе вооруженных сил Украины начался масштабный кадровый аудит. Главнокомандующий Михаил Драпатый инициировал процедуру проверки офицерского состава. Главная цель этой реорганизации — оставить на ключевых должностях, прежде всего, тех командиров, которые обладают реальным боевым опытом и способны эффективно управлять подразделениями.

Об этом сообщил один из офицеров Генштаба в комментарии «Украинской правде».

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Драпатый начал кадровую чистку в Генштабе: кого будут увольнять

По его словам, 28 сентября глава ВСУ лично провел встречу с руководителями всех структурных подразделений Генштаба, четко обозначив свои требования и новую концепцию работы.

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«28 сентября главком лично собрал руководителей всех структурных подразделений ГШ и достаточно четко объяснил, чего от них ожидает. Основной посыл такой: если от войск требуем меняться, начинать надо с себя», — говорит офицер.

Сначала проверят кадры. До 2 октября руководители должны предоставить все сведения об офицерах и генералах, которые с 2022 года не имели практического опыта выполнения боевых задач в батальонах, бригадах, корпусах и группировках войск.

Как отметил офицер, отсутствие боевого стажа не означает автоматического увольнения для военнослужащих. Часть таких работников планируют отправить непосредственно в боевые подразделения, в то время как вакантные места в самом Генштабе займут офицеры, имеющие актуальный опыт ведения войны.

Кроме того, срок до 2 октября установили и для военных, которые уже имеют право на пенсию или основания для увольнения со службы, — они должны окончательно определиться со своими планами.

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Офицер добавил, что это решение Михаила Драпатого ожидаемо вызвало сопротивление тех, кто не желает покидать свои должности. Некоторые уже ищут способы обойти приказ или решить личные вопросы.

Командир оценил Драпатого и Сырского

Напомним, командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем «К-2», полковник ВСУ и Герой Украины Кирилл Верес, оценил смену руководства в Вооруженных Силах Украины. Военный отметил, что имеет высокое уважение и прямой контакт как с бывшим главнокомандующим Александром Сырским, так и с назначенным главой ВСУ Михаилом Драпатым.

Верес подчеркнул, что не имел претензий или неприемлемых приказов во время работы с Сырским, а оценивать разницу между генералами пока не берется, ведь на новой должности Драпатый столкнется с вызовами другого масштаба.

Верес также обратил внимание на то, что гражданские часто ошибочно оценивают работу высшего военного командования, не понимая реального веса принятия решений. По его словам, управление сотнями тысяч людей на линии фронта протяженностью 1200 километров предполагает колоссальную ответственность и требует выполнения непопулярных шагов.

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Он подытожил, что с ростом должности увеличиваются количество проблем и сложность задач, поэтому работа на таком уровне чрезвычайно тяжела.

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