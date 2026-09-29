Куда поставить денежное дерево, чтобы привлечь достаток в свой дом: народные приметы

Куда поставить денежное дерево в доме / © Freepik

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Денежное дерево, или толстянка, давно стало одним из самых популярных комнатных растений. По народным приметам его связывают с финансовым благосостоянием и стабильностью в доме. Считается, что значение имеет не только уход за растением, но и то, где поставить денежное дерево, чтобы оно привлекало деньги. Конечно, растение само по себе не может повлиять на финансовое положение семьи. Однако такие приметы интересны как часть народных традиций, а толстянка одновременно неприхотлива и хорошо подходит для выращивания дома.

Куда поставить денежное дерево для достатка

Чаще по народным верованиям денежное дерево для привлечения денег советуют ставить в юго-восточной части жилья. Именно это направление в популярных восточных практиках связывается с материальным благополучием.

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Еще одно распространенное место — гостиная. Считается, что здесь растение находится в активной зоне дома, а его зеленые листья символизируют рост и приумножение изобилия.

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Некоторые приметы советуют поставить толстянку вблизи рабочего стола или домашнего кабинета. Считается, что так она может стать символическим напоминанием о развитии, новых возможностях и финансовых целях.

Можно ли ставить толстянку у входа

Существует и другое народное поверье: денежное дерево у входа в дом помогает сохранять уже имеющееся состояние и не позволяет финансовой энергии вытекать из дома.

Но ставить растение непосредственно на протяжении или в темном коридоре не стоит уже по практическим причинам. Толстянку нужно светлое место без резких перепадов температуры.

Поэтому, если хочется соблюсти приметы, лучше поставить растение неподалеку от входа, но там, где ему будет комфортно.

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Где не стоит ставить денежное дерево

Народные приметы не советуют размещать толстянку в загроможденном месте, где скапливаются ненужные вещи. Считается, что беспорядок мешает движению изобилия в доме.

Есть и вполне практические причины избегать некоторых мест. Не стоит ставить денежное дерево в темный угол, у постоянно открытого окна или рядом с горячей батареей. Плохие условия могут привести к осыпанию листьев и ухудшению состояния растения.

Также не рекомендуют прятать толстянку в шкафу или другом закрытом пространстве только ради примет. Здоровое растение выглядит значительно лучше и символически больше соответствует идее изобилия.

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно хорошо росло

По народным верованиям, пышное и здоровое денежное дерево в доме считается хорошим знаком. Поэтому растению нужно обеспечить достаточно света, умеренный полив и горшок с хорошим дренажем.

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Не стоит заливать толстянку водой: она накапливает влагу в своих мясистых листьях и плохо переносит постоянно мокрую почву.

Если хочется поддержать символическую традицию, некоторые хозяева кладут под горшок монетки или перевязывают ствол красной лентой.

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