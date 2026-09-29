Скандал между Сеулом и Киевом из-за пленных набирает обороты: что произошло и как это повлияет на помощь Украине

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Южная Корея и Украина очутились в центре неожиданного и острого дипломатического конфликта. Причиной спора стали обстоятельства передачи Сеулу двух северокорейских военнопленных, воевавших на стороне России и попавших в плен.

Все началось после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, где он публично заявил, что Киев «отправил двух северокорейских военнопленных в Республику Корею». Хотя Сеул долгое время декларировал готовность принять этих людей, вместо положительной реакции заявление вызвало демарш: МИД Южной Кореи вызвал высшего украинского дипломата в стране и потребовал официальных извинений.

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Издание The Guardian сделало разбор случившегося и почему эта ситуация переросла в серьезный дипломатический кризис.

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Кто эти пленные и как они оказались в Сеуле?

Украинские силы пленили двух северокорейских солдат в Курской области России в январе 2025 года. Они были среди тысяч военных, которых Пхеньян отправил в помощь Москве. Оба пленных заявили о желании уехать в Южную Корею, которая по своему законодательству считает всех граждан КНДР своими соотечественниками.

В июле 2025 года Владимир Зеленский и президент Южной Кореи Ли Чже Мэн договорились урегулировать этот вопрос с учетом «свободного волеизъявления» бойцов. Ранее в этом месяце оба пленных прибыли в Южную Корею через третью страну. Обычно перебежчики из КНДР проходят проверку Национальной разведывательной службы Кореи перед отправкой в центр адаптации, хотя чувствительные дела могут проходить по ускоренной процедуре.

Почему Сеул настолько взбешен?

Главная причина гнева Южной Кореи — нарушение режима секретности. В Сеуле утверждают, что именно Киев сначала просил сохранить передачу в тайне, опасаясь внутренней критики из-за того, что упустил возможность обменять двух северокорейцев на «большое количество» пленных украинцев. Южнокорейская сторона согласилась на конфиденциальность, ссылаясь на безопасность самих военных, их семей в КНДР, а также дипломатические риски.

Однако выступление Зеленского в ООН разрушило эту договоренность:

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Президент Южной Кореи Ли Чже Мэн заявил в сети X, что Украина нарушила «соглашение о неразглашении» (NDA) и выразил глубокое сожаление.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин в ответ заявил в Facebook, что никакого подобного соглашения не существовало.

Это вызвало шквал критики внутри Южной Кореи, где оппозиция обвинила своего президента во лжи (его рейтинг на тот момент упал до рекордно низких 37,9%).

В Офисе президента Кореи назвали заявление Киева «ложным» и «серьезно подрывающим доверие» между государствами, после чего МИД вызвал временного поверенного в делах Украины.

Было ли соглашение о неразглашении на самом деле?

По запросу журналистов The Guardian МИД Южной Кореи заявил, что существовала «четкая договоренность» решить вопрос конфиденциально, однако отказалось уточнить, были ли заключены письменные документы. Посольство Украины в Сеуле от комментариев воздержалось.

Как реагирует Северная Корея?

Пока Пхеньян воздерживается от официальных комментариев. В Министерстве объединения Южной Кореи заявили, что продолжают мониторинг ситуации.

Эксперты отмечают, что для режима Ким Чен Ин это чувствительный удар. Пхеньян героизирует своих солдат и прославляет тех, кто покончил с собой, чтобы не попасть в плен. Факт того, что двое бойцов выжили и добровольно избрали Южную Корею, роковой для пропаганды КНДР, поэтому режим, скорее всего, будет умалчивать это внутри страны.

Какими могут быть последствия для Украины?

Скандал может иметь ощутимые последствия для поддержки Украины со стороны Сеула:

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После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Южная Корея присоединилась к западным санкциям и выделила Украине $100 млн. помощи. В то же время Сеул соблюдал осторожность, отказываясь поставлять деструктивное и смертоносное оружие по направлению Киеву, учитывая экономические связи с РФ и риски обострения с КНДР.

Нынешний дипломатический скандал превратил осторожную поддержку Украины в открытую критику, особенно со стороны соратников самого президента Ли. Влиятельный южнокорейский депутат Ким Бен Джу уже заявил, что нет «никаких причин или необходимости» поддерживать Украину, и призвал правительство немедленно пересмотреть программы помощи Киеву.

В Киеве рассказали, договаривались ли с Сеулом о секретности

Напомним, МИД Южной Кореи 28 сентября вызвал исполняющего обязанности посла Украины Андрея Вешкина. Сеул требует от Киева официальных пояснений и извинений.

Отметим, что в Киеве обвинения отвергают. Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в Facebook заявил, что «такого соглашения не было».

В то же время высокопоставленный украинский чиновник, знакомый с вопросом, в комментарии Financial Times отметил, что хотя передачу подробно обсуждали во время встречи глав МИД в июне, на президентском уровне «не было достигнуто никакой договоренности» о неразглашении информации о заключенных.

«Странно ожидать, что мы можем скрыть эту историю после того, как они говорили о ней все лето», — отметил он.

Посольство Украины в Сеуле на запрос о комментарии не ответило. В свою очередь посольство Южной Кореи в Киеве отметило, что «сохраняет последовательную позицию по вопросу северокорейских военнопленных в Украине» и проводит «консультации с Украиной и соответствующими международными организациями».

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