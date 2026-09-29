Россияне в Олешках сбивают дроны с едой для гражданских: продукты забирают себе – ISW

Олешки / © Фото из открытых источников

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Российские войска во временно оккупированных Олешках Херсонской области препятствуют доставке продовольствия местным жителям, оказавшимся в критической гуманитарной ситуации. В частности, оккупанты намеренно сбивают украинские дроны с едой, а часть продуктов могут забирать себе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) со ссылкой на украинские власти.

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Аналитики отмечают, что такие действия России могут еще больше усугубить гуманитарный кризис в городе.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 25 сентября заявил, что жители оккупированных Олешек остались без нормального доступа к продуктам и вынуждены есть траву и сорняки.

По данным ISW, оккупационные власти прекратили поставки продовольствия и предметов первой необходимости в Олешки еще в конце декабря 2025 года, а весной 2026-го фактически оставили город один на один с гуманитарным кризисом.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что украинские силы с марта доставляют продукты в Олешки с помощью беспилотников.

По его словам, российские военные намеренно сбивают такие дроны, чтобы местные жители не могли получить продовольствие или чтобы оккупанты могли забрать его себе.

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В ISW отмечают, что Россия также не демонстрирует готовность сотрудничать с Украиной или международными организациями для создания гуманитарного коридора или локального прекращения огня в районе Олешек.

Украина сбросила в Олешки четыре тонны продуктов

Недавно украинские военные провели одну из крупнейших операций по доставке гуманитарной помощи в оккупированный город.

С помощью дронов в Олешки сбросили около 4000 кг продуктов сразу на 100 локаций.

К операции присоединились 30 корпус морской пехоты, тактическая группа «Гром», 34 отдельная бригада морской пехоты «Борисфен», подразделение «Болгаричи» 11-й бригады Нацгвардии, 34-й полк НГУ и 79-й пограничный отряд.

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ВСУ системно используют беспилотники для доставки еды через Днепр еще с марта.

Люди остались в фактической блокаде

По данным украинских властей, в Олешках остаются около двух тысяч человек, среди них около 50 детей. Они страдают от нехватки пищи, питьевой воды и электроэнергии.

Глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко ранее сообщала, что город фактически оказался в блокаде. Российские оккупанты заменяли возможные маршруты эвакуации, а попытки людей покинуть Олешки пешком уже заканчивались гибелью гражданских.

Ранее отдельным группам удавалось пройти 23-25 км через заминированные поля в направлении Раденска, однако в последнее время такие маршруты стали практически непроходимыми.

Журналист Олег Батурин также сообщал со ссылкой на людей, которые смогли уехать из города, что в Олешках уже фиксируют случаи голодной смерти. Местные вынуждены собирать и варить сорняки, потому что купить продукты практически невозможно.

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