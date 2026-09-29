«Окно уже закрывается»: Мадяр раскрыл детали борьбы с реактивными «Шахедами»

Роберт Бровди (Мадьяр)

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Российские реактивные Шахеды стали очередным технологическим вызовом для Украины, однако украинские инженеры уже разработали первые средства для их перехвата.

Об этом командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) рассказал в интервью The Telegraph.

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По его словам, параллельно с боевыми действиями идет технологическое противостояние, в котором стороны периодически получают новые возможности, а противник пытается как можно быстрее найти средства противодействия.

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«Параллельно с войной происходит война технологий, и в этой войне технологий существуют циклы открытых окон, когда одна из сторон достается какой-то новой технологии, а другая за этот короткий промежуток времени осуществляет контрмеры», — заявил Мадяр.

Он объяснил, что подобные технологические «окна» регулярно возникали в течение полномасштабной войны.

Эти окна открываются для каждой из сторон по мере раскрытия новых возможностей и имеют соответствующую цикличность, соответствующие циклы. Неоднократно за время войны открывались те или иные конкурентные возможности для каждой из сторон. Но другая сторона в течение от недель до нескольких месяцев находила контрмеры», — отметил командующий.

По словам Бровди, реактивные «Шахеды» являются именно таким технологическим «окном», которое Украина еще не полностью закрыла.

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«Но речь уже не о разработках, а о применении первых средств, очень оперативно разработанных украинскими инженерами, работающими в плотном сотрудничестве с военными на фронте, с первыми запусками реактивных противошахедных средств, и с успешными убытками. Соответственно вопрос определенного промежутка времени, когда эта задача будет решена», — заявил командующий.

Он подчеркнул, что каждый новый вызов заставляет украинских инженеров быстро менять направление работы и находить новые решения.

«Основным из акцентов украинского технологического явления в беспилотниках есть непосредственная приближенность инженеров к полосе фронта. Там, где контакт между инженером и непосредственным пилотом осуществляется без потери времени, без потери расстояний и потери скорости принятия решений», — пояснил Бровди.

Отдельно командующий Сил беспилотных систем высказался по поводу стремительного развития искусственного интеллекта. По его мнению, неконтролируемое распространение таких технологий превращает их в своеобразный «цифровой паноптикум» и постепенно расширяет пределы того, что общество считает приемлемым.

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«Дрон — это чума третьего тысячелетия. Я совершенно не драматизирую, когда об этом говорю. В то же время искусственный интеллект, очень быстро ворвавшийся в нашу жизнь, уже фактически невидимо для нас стал паноптикумом цифровым, конкретным цифровым паноптикумом, контролирующим практически каждый элемент жизнедеятельности современного лица», — считает Мадяр.

Он добавил, что пока не стал бы говорить о полностью открытом «ящике Пандоры», однако, по его словам, границы приемлемого уже начали смещаться.

«Я не буду говорить, что ящик Пандоры уже открыт. Я более суженно скажу, что окно Овертона открыто с тем искусственным интеллектом», — отметил командующий.

По его словам, искусственный интеллект не только использует накопленные человечеством знания, но и способствует тому, что общество очень быстро привыкает к вещам, которые еще недавно казались невозможными.

«То есть буквально за год происходит такая трансформация, которая невозможна, фантастическая в прошлом году вещи делает для нас нормой. Очень опасное явление», — заметил Бровди.

Он подчеркнул, что сочетание стремительного развития искусственного интеллекта с беспилотными и роботизированными системами может создать новые риски.

«Когда мы присоединим это явление к развитию беспилотных и роботизированных систем и комплексов, человечество получит вряд ли управляемое оружие», — подытожил Мадяр.

Ранее сообщалось, что Путин изменил стратегию войны и сделал главную ставку на разрушение украинского тыла баллистикой и дронами, а также приход к власти пророссийских сил в Европе.

Мы ранее информировали, что Россия этой зимой может резко усилить кампанию дальних ударов по Украине, рассчитывая добиться серьезного перелома к весне 2027 года.

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