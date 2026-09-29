«У Путина осталось немного времени»: военный аналитик объяснил усиление ударов по Украине

Путин / © Associated Press

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Диктатор Путин усилил обстрелы украинского гражданского населения, поскольку, по мнению военного аналитика Алексея Гетьмана, отдает себе отчет, что времени для попыток заставить Украину капитулировать остается немного.

Такое мнение военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии УНИАН.

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По его словам, Путин рассчитывает на то, что пока у Украины нет достаточного количества средств для противодействия российским ударам, он может продолжать диктовать свои условия.

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«Путин уверен в том, что может диктовать свои условия, пока у нас нет в необходимом количестве антибалистических ракет, пока у нас нет достаточного количества ракет и перехватчиков против реактивных дронов и пока у нас нет собственной баллистики в необходимом количестве», — добавил Гетьман.

Именно на этом, как пояснил аналитик, основан расчет российского диктатора. Путин считает, что может наносить удары по украинским городам, пока Украина имеет ограниченные возможности для защиты и ответа.

В то же время, по мнению Гетьмана, ситуация может измениться после того, как Украина получит достаточные возможности для нанесения ударов баллистическими ракетами по Москве.

«Ведь любые дроновые атаки, например на Москву, — это несколько иное, чем баллистические удары по той же Москве. Поэтому он прекрасно понимает, что в скором времени у нас это появится», — отметил военный аналитик.

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Гетман обратил внимание, что на выставке вооружения уже представили баллистические ракеты FP-7 и FP-9, дальность полета которых составляет 300 и более 800 километров соответственно.

«И он прекрасно знает, что в скором времени они появятся у нас в достаточном количестве. После этого диктовать нам условия будет просто невозможно.

Любой его удар по Киеву — это будет мощный ответный удар, баллистический удар по Москве. И он это отлично понимает», — подчеркнул Гетман.

В этом контексте, по словам аналитика, российские войска продолжают террор против украинского гражданского населения, пытаясь повлиять на людей.

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Гетман считает, что таким образом Россия стремится добиться появления определенного количества людей, которые будут оказывать давление на украинские власти и выступать за прекращение войны на любых условиях.

Ранее сообщалось, что ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий заявил, что Путин изменил стратегию войны и сделал главную ставку на разрушение украинского тыла баллистикой и дронами, а также на приход к власти пророссийских сил в Европе.

Мы ранее информировали, что Россия не соглашается с предложением Украины о прекращении ударов по энергетическим объектам, поскольку не хочет демонстрировать свою слабость.

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