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Путин в четвертый раз за год увеличил армию РФ: сколько теперь военных — указ (фото)
Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ до 2,44 млн человек. Число военнослужащих выросло еще на 15,5 тыс.
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн. 441 тыс. 630 человек. Из них 1 млн. 550 тыс. 500 — военнослужащие.
Об этом свидетельствует указ президента РФ «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации».
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.
Таким образом, штатная численность военнослужащих российской армии увеличена еще на 15,5 тыс. человек.
Это уже четвёртое повышение штатной численности ВС РФ в 2026 году. Предыдущие изменения происходили в марте, июне и июле.
Как изменялась численность армии РФ
В конце июля Путин увеличил численность вооруженных сил на 25 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских работников. Тогда дополнительные штатные должности назначили в частности для создания военно-строительных подразделений.
В июне общую численность военнослужащих увеличили еще на 7,7 тыс. человек, а в марте — на 2 тыс. человек.
До этого Путин последний раз менял численность русской армии в 2024 году. В сентябре того же года штат увеличили сразу на 180 тыс. военнослужащих. В декабре 2023 г. численность выросла еще на 169,4 тыс. человек.
Первый за время полномасштабной войны указ об увеличении численности ВС РФ Путин подписал в августе 2022 года. Тогда штат был увеличен на 137 тыс. человек.
До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину штатную численность российских Вооруженных сил устанавливали на уровне около 1,9 млн. человек, из которых примерно 1,01 млн. составляли военнослужащие.
В CIT объяснили увеличение штата
Общавшийся на условиях анонимности представитель аналитического проектаConflict Intelligence Team связал очередное увеличение штатной численности с расширением структуры российской армии.
По его словам, это может быть связано с тем, что «создаются новые части, появляются новые вакансии».
Речь идет об очередном увеличении штатной численности российской армии на фоне сообщений о возможной мобилизации в РФ и опасений относительно потенциальной агрессии России против европейских стран. Российские власти такие планы официально отрицали.