Путин в четвертый раз за год увеличил армию РФ: сколько теперь военных — указ (фото)

Путин снова увеличил штат армии РФ / © ТСН.ua

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Президент России Владимир Путин подписал указ, которым увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн. 441 тыс. 630 человек. Из них 1 млн. 550 тыс. 500 — военнослужащие.

Об этом свидетельствует указ президента РФ «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации».

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Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

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Указ о мобилизации в РФ Фото: publication.pravo.gov.

Таким образом, штатная численность военнослужащих российской армии увеличена еще на 15,5 тыс. человек.

Это уже четвёртое повышение штатной численности ВС РФ в 2026 году. Предыдущие изменения происходили в марте, июне и июле.

Как изменялась численность армии РФ

В конце июля Путин увеличил численность вооруженных сил на 25 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских работников. Тогда дополнительные штатные должности назначили в частности для создания военно-строительных подразделений.

В июне общую численность военнослужащих увеличили еще на 7,7 тыс. человек, а в марте — на 2 тыс. человек.

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До этого Путин последний раз менял численность русской армии в 2024 году. В сентябре того же года штат увеличили сразу на 180 тыс. военнослужащих. В декабре 2023 г. численность выросла еще на 169,4 тыс. человек.

Первый за время полномасштабной войны указ об увеличении численности ВС РФ Путин подписал в августе 2022 года. Тогда штат был увеличен на 137 тыс. человек.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину штатную численность российских Вооруженных сил устанавливали на уровне около 1,9 млн. человек, из которых примерно 1,01 млн. составляли военнослужащие.

В CIT объяснили увеличение штата

Общавшийся на условиях анонимности представитель аналитического проектаConflict Intelligence Team связал очередное увеличение штатной численности с расширением структуры российской армии.

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По его словам, это может быть связано с тем, что «создаются новые части, появляются новые вакансии».

Речь идет об очередном увеличении штатной численности российской армии на фоне сообщений о возможной мобилизации в РФ и опасений относительно потенциальной агрессии России против европейских стран. Российские власти такие планы официально отрицали.

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