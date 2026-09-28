Путін знову збільшив штат армії РФ / © ТСН.ua

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ до 2 млн 441 тис. 630 осіб. Із них 1 млн 550 тис. 500 — військовослужбовці.

Про це свідчить указ президента РФ «Про встановлення штатної чисельності Збройних Сил Російської Федерації».

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Відповідний документ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.

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Указ про мобілізацію в РФ Фото: publication.pravo.gov.

Таким чином, штатну чисельність військовослужбовців російської армії збільшено ще на 15,5 тис. осіб.

Це вже четверте підвищення штатної чисельності ЗС РФ у 2026 році. Попередні зміни відбувалися у березні, червні та липні.

Як змінювалася чисельність армії РФ

Наприкінці липня Путін збільшив чисельність Збройних сил на 25 тис. військовослужбовців та 2 тис. цивільних працівників. Тоді додаткові штатні посади призначили, зокрема, для створення військово-будівельних підрозділів.

У червні загальну чисельність військовослужбовців збільшили ще на 7,7 тис. осіб, а в березні — на 2 тис.

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До цього Путін востаннє змінював чисельність російської армії у 2024 році. У вересні того року штат збільшили одразу на 180 тис. військовослужбовців. У грудні 2023 року чисельність зросла ще на 169,4 тис. осіб.

Перший за час повномасштабної війни указ про збільшення чисельності ЗС РФ Путін підписав у серпні 2022 року. Тоді штат збільшили на 137 тис. осіб.

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну штатну чисельність російських Збройних сил встановлювали на рівні близько 1,9 млн осіб, з яких приблизно 1,01 млн становили військовослужбовці.

У CIT пояснили збільшення штату

Представник аналітичного проєкту Conflict Intelligence Team, який спілкувався на умовах анонімності, пов’язав чергове збільшення штатної чисельності з розширенням структури російської армії.

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За його словами, це може бути пов’язано з тим, що «створюються нові частини, з’являються нові вакансії».

Тож, йдеться про чергове збільшення штатної чисельності російської армії відбулося на тлі повідомлень про можливу мобілізацію в РФ та побоювань щодо потенційної агресії Росії проти європейських країн. Російська влада такі плани офіційно заперечувала.

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