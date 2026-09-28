- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 181
- Час на прочитання
- 2 хв
Путін учетверте за рік збільшив армію РФ: скільки тепер військових — указ (фото)
Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності ЗС РФ до 2,44 млн осіб. Кількість військовослужбовців зросла ще на 15,5 тис.
Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ до 2 млн 441 тис. 630 осіб. Із них 1 млн 550 тис. 500 — військовослужбовці.
Про це свідчить указ президента РФ «Про встановлення штатної чисельності Збройних Сил Російської Федерації».
Відповідний документ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.
Таким чином, штатну чисельність військовослужбовців російської армії збільшено ще на 15,5 тис. осіб.
Це вже четверте підвищення штатної чисельності ЗС РФ у 2026 році. Попередні зміни відбувалися у березні, червні та липні.
Як змінювалася чисельність армії РФ
Наприкінці липня Путін збільшив чисельність Збройних сил на 25 тис. військовослужбовців та 2 тис. цивільних працівників. Тоді додаткові штатні посади призначили, зокрема, для створення військово-будівельних підрозділів.
У червні загальну чисельність військовослужбовців збільшили ще на 7,7 тис. осіб, а в березні — на 2 тис.
До цього Путін востаннє змінював чисельність російської армії у 2024 році. У вересні того року штат збільшили одразу на 180 тис. військовослужбовців. У грудні 2023 року чисельність зросла ще на 169,4 тис. осіб.
Перший за час повномасштабної війни указ про збільшення чисельності ЗС РФ Путін підписав у серпні 2022 року. Тоді штат збільшили на 137 тис. осіб.
До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну штатну чисельність російських Збройних сил встановлювали на рівні близько 1,9 млн осіб, з яких приблизно 1,01 млн становили військовослужбовці.
У CIT пояснили збільшення штату
Представник аналітичного проєкту Conflict Intelligence Team, який спілкувався на умовах анонімності, пов’язав чергове збільшення штатної чисельності з розширенням структури російської армії.
За його словами, це може бути пов’язано з тим, що «створюються нові частини, з’являються нові вакансії».
Тож, йдеться про чергове збільшення штатної чисельності російської армії відбулося на тлі повідомлень про можливу мобілізацію в РФ та побоювань щодо потенційної агресії Росії проти європейських країн. Російська влада такі плани офіційно заперечувала.