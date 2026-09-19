Володимир Путін. / © Associated Press

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Диктатор-президент РФ Володимир Путін може готуватися до нових «гібридних» атак проти країн НАТО, які підтримують Україну. Європейські лідери і представники спецслужб попереджають про можливість нового масштабного призову до російської армії — йдеться про потенційне залучення ще близько 300 тисяч військовозобов’язаних.

Що відомо про російську загрозу Daily Express.

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The Telegraph з посиланням на дані західної розвідки повідомило, що Росія здійснює адміністративну підготовку. Як наслідок, разі ухвалення відповідного рішення, це дозволить швидко розширити чисельність збройних сил після виборів до Державної думи.

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Водночас президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані ГУР, оцінював потенційний масштаб нового російського призову у 300 тисяч людей.

Країни Європи посилюють безпеку

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв про можливу підготовку Росією «гібридних» атак проти держав, які підтримують Україну. Втім, про які країни йдеться, не уточнив. З його слів, такі удари можуть маскувати під «випадкові» інциденти, щоб перевірити готовність країн НАТО реагувати на агресію проти одного з членів Альянсу.

Зауважимо, що заяви з Варшави попередження пролунали після того, як Польща підняла в повітря винищувачі у відповідь на російські удари по західних регіонах України, що сталися лише за кілька кілометрів від польського кордону. Водночас повітряний простір країни не порушували.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у заявив, що останніми тижнями країна посилила активність винищувачів F-16 і військових гелікоптерів, а також зміцнює протиповітряну оборону та системи швидкого реагування.

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Франція також посилює заходи безпеки. Президент Еммануель Макрон доручив чиновникам розробити додаткові заходи для захисту критичної інфраструктури та оборонної промисловості від можливих диверсій. За його словами, Москва прагне залякати європейців і послабити їхню підтримку України.

Daily Express пише, що західні лідери попереджають про те, що потенційна ескалація може включати інтенсивніші атаки БпЛА і ракетами по території країн НАТО. Серед інших загроз називають диверсії проти критичної інфраструктури, а також ризики для підводних трубопроводів і комунікаційних кабелів.

Мобілізація в РФ

Водночас представники західних спецслужб висловлюють сумніви щодо здатності РФ забезпечити озброєнням ще 300 тис. нових військових. За однією з оцінок, масштабна відкрита мобілізація наразі видається малоймовірною. Натомість, за словами джерела в розвідці, Кремль проводить «приховану мобілізацію» та активізує набір військових за контрактом.

Зокрема, кампанія з вербування охоплює людей, що мають проблеми із законом, боргові зобов’язання, а також студентів, які відстають у навчанні.

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також звернули увагу на здатність Росії підтримувати нинішні темпи набору військових. У своєму останньому аналізі експерти зауважують на тому, що нинішні темпи втрат армії РФ щомісяця на тисячі перевищують кількість новобранців. Водночас, попри це, окупанти не досягають поставлених оперативних і стратегічних цілей.

У Кремлі традиційно заперечують інформацію про підготовку прихованої мобілізації після завершення виборів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав, що Росія вже атакує союзників України в Європі. Водночас він не засудив Москву, а натомість похвалив президента Кароля Навроцького, мовляв, той «тримає ситуацію під контролем».

Водночас польський прем’єр Дональд Туск зробив заяву про «вирішальну фазу» війни. З його слів, попереду не лише на Україну «чекають складні місяці викликів». Наразі, каже політик, «все ще дуже невизначено, а позиція Росії має дуже агресивний та неохочий вигляд».

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