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Москва знову сипле погрозами: у РФ заговорили про удари у відповідь по ще одній країні
У Москві пригрозили Британії ударами по її об’єктах в Україні.
Агресорка Росія знову вдалася до погроз. Цього разу зухвалі викиди були адресовані Великій Британії, яка підтримує Україну.
Про це йдеться у заяві російського МЗС.
У Москві заявили, що британські військові об’єкти в Україні, які можуть використовувати для ударів по території РФ, нібито вважаються «законною ціллю». В міністерстві переклали на Лондон «повноту відповідальності» за можливе загострення ситуації і пригрозили Лондону наслідками
В РФ також заявили, що залишають за собою право на «необхідні дії у відповідь», посилаючись на так зване право на самооборону.
Нагадаємо, раніше помічник російського президента-диктатора Микола Патрушев пригрозив Варшаві. Мовляв, у разі війни з РФ польська держава нібито може «припинити існування за два-три дні». Політик зухвало відреагував на слова очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського про військову перевагу над Москвою. За словами російського посадовця, у разі воєнного зіткнення РФ застосує «весь арсенал наявних у неї сил і засобів».