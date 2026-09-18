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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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67
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"Вічна" закваска для хліба: як приготувати вдома

На заквасці можна готувати хліб, а також чіабату, булки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Хліб можна приготувати на заквасці

Хліб можна приготувати на заквасці / © pexels.com

Домашній хліб на заквасці відрізняється неповторним смаком та текстурою, а також довше залишається свіжим. Проте багато хто думає, що процес створення закваски складний. Насправді ж закваску можна зробити навіть на власній кухні.

Про це пише kingarthurbaking.

Як зробити закваску вдома

Для цього змішують пшеничне борошно та воду у співвідношенні один до одного (це найпоширеніша пропорція, але бувають й інші).

Протягом наступних днів її щодня «годують»: викидають частину старої суміші та додають свіжу воду й борошно. У суміші поступово з’являються бульбашки, характерний кислуватий, але приємний запах, що нагадує яблука, які ледь-ледь забродили. Це означає, що закваска активна й готова до роботи. На весь процес виведення закваски зазвичай потрібно 5-7 днів.

Температуру в кімнаті бажано тримати стабільно теплою (+22-26°C), адже це впливає на активність мікроорганізмів.

Однак якщо ви зберігаєте закваску в холодильнику, її варто «годувати» 1-2 рази на тиждень. Також раз на тиждень варто переливати закваску в чисту ємність, щоб уникнути плісняви.

Раніше ми писали про те, як краще зберігати хліб, щоб він залишався свіжим якнайдовше. Більше про це читайте у новині.

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