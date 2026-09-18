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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
2 хв

Рецепт кремової пасти з карамелізованою цибулею

Карамелізована цибуля, вершки та пармезан — усе, що потрібно для ідеальної пасти на затишну вечерю.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
215 ккал
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Кремова паста з карамелізованою цибулею tiktok.com/@iramsfoodstory

Кремова паста з карамелізованою цибулею tiktok.com/@iramsfoodstory

На сторінці Iram’s Food Story розповіли про рецепт пасти з карамелізованою цибулею — простої, але напрочуд ароматної страви з оксамитовим вершковим соусом. Головний секрет приготування — робити все без поспіху та приділити увагу саме цибулі, бо її повільне обсмажування надає пасті насиченого золотистого кольору та солодкуватого смаку.

Кремова паста з карамелізованою цибулею tiktok.com/@iramsfoodstory

Кремова паста з карамелізованою цибулею tiktok.com/@iramsfoodstory

Інгредієнти

вершкове масло
2 ст. л
олія
2 ст. л
велика жовта цибуля
2 шт.
часник
6 зубчиків
сіль
олія чилі
1 ст. л
жирні вершки
1 склянка
соєвий соус
1 ч. л
курячий бульйон
¼ склянки
чорний перець
½ ч. л
свіжа петрушка
лимонний сік
вода з-під пасти
½ склянки
тертий пармезан
½ склянки
паста
230–280 г

Приготування

  1. Відваріть пасту у підсоленій воді до стану al dente.

  2. Перед тим як злити воду, відкладіть приблизно пів склянки, вона ще знадобиться для соусу.

  3. У великій пательні на середньому вогні розігрійте масло з олією.

  4. Додайте тонко нарізану цибулю та дрібку солі.

  5. Обсмажуйте її 20–25 хв, час від часу помішуйте, доки вона не стане глибокого золотистого кольору.

  6. Додайте подрібнений часник і готуйте ще хвилину.

  7. Потім влийте олію чилі.

  8. Додайте курячий бульйон і добре перемішайте, зіскребіть із дна пательні ароматні підсмажені шматочки.

  9. Влийте вершки, додайте соєвий соус і чорний перець.

  10. Дайте соусу тихо покипіти 3–4 хв, щоб він трохи загуснув.

  11. Перекладіть готову пасту у соус і добре перемішайте. Якщо він вийшов надто густим, додайте трохи води, в якій варилася паста.

  12. Потім всипте пармезан і перемішуйте, доки сир не розплавиться та соус не стане кремовим.

  13. На завершення додайте кілька крапель лимонного соку та свіжу петрушку.

  14. За потреби відкоригуйте сіль.

Подавайте пасту одразу, щедро посипте пармезаном і петрушкою. Солодкувата карамелізована цибуля, вершковий соус, пікантний чилі та легка кислинка лимона роблять цю страву саме тією домашньою класикою, яку хочеться готувати знову й знову.

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