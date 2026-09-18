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- Рецепти
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Рецепт кремової пасти з карамелізованою цибулею
Карамелізована цибуля, вершки та пармезан — усе, що потрібно для ідеальної пасти на затишну вечерю.
На сторінці Iram’s Food Story розповіли про рецепт пасти з карамелізованою цибулею — простої, але напрочуд ароматної страви з оксамитовим вершковим соусом. Головний секрет приготування — робити все без поспіху та приділити увагу саме цибулі, бо її повільне обсмажування надає пасті насиченого золотистого кольору та солодкуватого смаку.
Інгредієнти
- вершкове масло
- 2 ст. л
- олія
- 2 ст. л
- велика жовта цибуля
- 2 шт.
- часник
- 6 зубчиків
- сіль
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- олія чилі
- 1 ст. л
- жирні вершки
- 1 склянка
- соєвий соус
- 1 ч. л
- курячий бульйон
- ¼ склянки
- чорний перець
- ½ ч. л
- свіжа петрушка
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- лимонний сік
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- вода з-під пасти
- ½ склянки
- тертий пармезан
- ½ склянки
- паста
- 230–280 г
Приготування
Відваріть пасту у підсоленій воді до стану al dente.
Перед тим як злити воду, відкладіть приблизно пів склянки, вона ще знадобиться для соусу.
У великій пательні на середньому вогні розігрійте масло з олією.
Додайте тонко нарізану цибулю та дрібку солі.
Обсмажуйте її 20–25 хв, час від часу помішуйте, доки вона не стане глибокого золотистого кольору.
Додайте подрібнений часник і готуйте ще хвилину.
Потім влийте олію чилі.
Додайте курячий бульйон і добре перемішайте, зіскребіть із дна пательні ароматні підсмажені шматочки.
Влийте вершки, додайте соєвий соус і чорний перець.
Дайте соусу тихо покипіти 3–4 хв, щоб він трохи загуснув.
Перекладіть готову пасту у соус і добре перемішайте. Якщо він вийшов надто густим, додайте трохи води, в якій варилася паста.
Потім всипте пармезан і перемішуйте, доки сир не розплавиться та соус не стане кремовим.
На завершення додайте кілька крапель лимонного соку та свіжу петрушку.
За потреби відкоригуйте сіль.
Подавайте пасту одразу, щедро посипте пармезаном і петрушкою. Солодкувата карамелізована цибуля, вершковий соус, пікантний чилі та легка кислинка лимона роблять цю страву саме тією домашньою класикою, яку хочеться готувати знову й знову.