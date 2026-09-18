Рецепт кремової пасти з карамелізованою цибулею

Кремова паста з карамелізованою цибулею tiktok.com/@iramsfoodstory

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На сторінці Iram’s Food Story розповіли про рецепт пасти з карамелізованою цибулею — простої, але напрочуд ароматної страви з оксамитовим вершковим соусом. Головний секрет приготування — робити все без поспіху та приділити увагу саме цибулі, бо її повільне обсмажування надає пасті насиченого золотистого кольору та солодкуватого смаку.

Кремова паста з карамелізованою цибулею tiktok.com/@iramsfoodstory

Інгредієнти вершкове масло 2 ст. л олія 2 ст. л велика жовта цибуля 2 шт. часник 6 зубчиків сіль олія чилі 1 ст. л жирні вершки 1 склянка соєвий соус 1 ч. л курячий бульйон ¼ склянки чорний перець ½ ч. л свіжа петрушка лимонний сік вода з-під пасти ½ склянки тертий пармезан ½ склянки паста 230–280 г

Приготування

Відваріть пасту у підсоленій воді до стану al dente. Перед тим як злити воду, відкладіть приблизно пів склянки, вона ще знадобиться для соусу. У великій пательні на середньому вогні розігрійте масло з олією. Додайте тонко нарізану цибулю та дрібку солі. Обсмажуйте її 20–25 хв, час від часу помішуйте, доки вона не стане глибокого золотистого кольору. Додайте подрібнений часник і готуйте ще хвилину. Потім влийте олію чилі. Додайте курячий бульйон і добре перемішайте, зіскребіть із дна пательні ароматні підсмажені шматочки. Влийте вершки, додайте соєвий соус і чорний перець. Дайте соусу тихо покипіти 3–4 хв, щоб він трохи загуснув. Перекладіть готову пасту у соус і добре перемішайте. Якщо він вийшов надто густим, додайте трохи води, в якій варилася паста. Потім всипте пармезан і перемішуйте, доки сир не розплавиться та соус не стане кремовим. На завершення додайте кілька крапель лимонного соку та свіжу петрушку. За потреби відкоригуйте сіль.

Подавайте пасту одразу, щедро посипте пармезаном і петрушкою. Солодкувата карамелізована цибуля, вершковий соус, пікантний чилі та легка кислинка лимона роблять цю страву саме тією домашньою класикою, яку хочеться готувати знову й знову.

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