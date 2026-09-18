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- Категорія
- Війна
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Як працює рекрутинг у бригаді «Азов»?
Мобілізація — це державний спосіб призову нових військовослужбовців під час воєнного стану. Якщо вас мобілізують, то самостійно обрати підрозділ майже неможливо, а призначення на посаду часто залежить від потреб ТЦК та СП. Рекрутинг пропонує сучасний і партнерський підхід.
Кожен потенційний рекрут сам обирає підрозділ, бригаду та вакансію відповідно до свого досвіду, навичок і бажань. Спочатку ви спілкуєтеся з представниками «Азову», проходите співбесіду і лише після взаємної згоди починається оформлення у підрозділ.
Чому варто обрати Азов рекрутинг?
12-та бригада спеціального призначення «Азов» НГУ стала однією з перших, які впровадили професійний рекрутинг в Україні. Тут людина є головною цінністю, а якісна підготовка — основою успішного виконання завдань.
Якщо ви подаєте заявку через офіційний рекрутинговий центр бригади, ви отримуєте такі важливі гарантії:
Прозорий вибір посади. Ви точно знаєте, на яку спеціальність подаєтеся — це може бути як бойова, так і тилова позиція.
Безкомпромісний вишкіл. Кожен рекрут проходить повну базову військову підготовку (БЗВП) й фахове навчання з досвідченими інструкторами перед тим, як потрапити на передову.
Підтримка на всіх етапах. Рекрутери допомагають від подачі анкети, проходження співбесіди та ВЛК до зарахування до підрозділу.
Сучасний рекрутинг у ЗСУ та Нацгвардії дозволяє армії залучати мотивованих спеціалістів на потрібні посади.
Як долучитися до лав підрозділу?
Якщо ви хочете захищати країну, використовувати свої навички з користю та бути впевненими у своїх побратимах і командирах, обирайте свідомий шлях. Дізнатися більше про вакансії, умови проходження ВЛК і подати заявку на офіційний рекрутинг можна на сайті 12ї бригади «Азов».
Обирай свою роль у захисті України
Захищати країну — це рішення, до якого потрібно підходити практично і зважено. Служба в армії потребує певних навичок, тому важливо заздалегідь оцінити свої сили і застосувати їх там, де це буде найкорисніше. Завдяки рекрутингу ви самі обираєте підрозділ, де цінують професіоналізм, і напрям, у якому зможете працювати з максимальною віддачею.
Не чекайте, поки вас навмання розподілять у невідому частину. Заповнюйте анкету на azov.org.ua та приєднуйтесь до підрозділу, де поруч будуть надійні люди.