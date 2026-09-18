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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
2 хв

Як працює рекрутинг у бригаді «Азов»?

Мобілізація — це державний спосіб призову нових військовослужбовців під час воєнного стану. Якщо вас мобілізують, то самостійно обрати підрозділ майже неможливо, а призначення на посаду часто залежить від потреб ТЦК та СП. Рекрутинг пропонує сучасний і партнерський підхід.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Азов

Азов / © "Азов"

Кожен потенційний рекрут сам обирає підрозділ, бригаду та вакансію відповідно до свого досвіду, навичок і бажань. Спочатку ви спілкуєтеся з представниками «Азову», проходите співбесіду і лише після взаємної згоди починається оформлення у підрозділ.

Чому варто обрати Азов рекрутинг?

12-та бригада спеціального призначення «Азов» НГУ стала однією з перших, які впровадили професійний рекрутинг в Україні. Тут людина є головною цінністю, а якісна підготовка — основою успішного виконання завдань.

Якщо ви подаєте заявку через офіційний рекрутинговий центр бригади, ви отримуєте такі важливі гарантії:

  1. Прозорий вибір посади. Ви точно знаєте, на яку спеціальність подаєтеся — це може бути як бойова, так і тилова позиція.

  2. Безкомпромісний вишкіл. Кожен рекрут проходить повну базову військову підготовку (БЗВП) й фахове навчання з досвідченими інструкторами перед тим, як потрапити на передову.

  3. Підтримка на всіх етапах. Рекрутери допомагають від подачі анкети, проходження співбесіди та ВЛК до зарахування до підрозділу.

Сучасний рекрутинг у ЗСУ та Нацгвардії дозволяє армії залучати мотивованих спеціалістів на потрібні посади.

/ © "Азов"

© "Азов"

Як долучитися до лав підрозділу?

Якщо ви хочете захищати країну, використовувати свої навички з користю та бути впевненими у своїх побратимах і командирах, обирайте свідомий шлях. Дізнатися більше про вакансії, умови проходження ВЛК і подати заявку на офіційний рекрутинг можна на сайті 12ї бригади «Азов».

/ © "Азов"

© "Азов"

Обирай свою роль у захисті України

Захищати країну — це рішення, до якого потрібно підходити практично і зважено. Служба в армії потребує певних навичок, тому важливо заздалегідь оцінити свої сили і застосувати їх там, де це буде найкорисніше. Завдяки рекрутингу ви самі обираєте підрозділ, де цінують професіоналізм, і напрям, у якому зможете працювати з максимальною віддачею.

Не чекайте, поки вас навмання розподілять у невідому частину. Заповнюйте анкету на azov.org.ua та приєднуйтесь до підрозділу, де поруч будуть надійні люди.

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