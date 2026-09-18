РФ припиняє масовані удари по Україні? : журналіст оприлюднив деталі з таємних переговорів ЦРУ

Війна і переговори / © ТСН.ua

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У кулуарах світової дипломатії активізувалися переговори щодо війни в Україні. За інформацією військово-політичного аналітика та військовослужбовця ЗСУ Сергія Павлюченка, США отримали інсайдерські сигнали про те, що Росія нібито припиняє практику масованих обстрілів України до 21 вересня.

Про це Павлюченко написав у своєму Telegram-каналі «Бандерівець з Пущі».

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Водночас розвідспільнота США зберігає стриманість і продовжила попередження про високу ймовірність масованого удару до 20 вересня включно.

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Заяви ЦРУ та Служби зовнішньої розвідки РФ

Під час нещодавніх переговорів очільників ЦРУ та СЗР РФ російська сторона висунула низку ультиматумів:

Погрози за НПЗ

У Кремлі заявили, що «не залишать без відповіді» атаки на свої нафтопереробні заводи.

Закон «Грема-Блюменталя»

РФ погрожує вийти з переговорів про «енергетичне перемир’я» та оголосити США відкритим союзником України, якщо Дональд Трамп підпише цей документ.

Стратегія Дональда Трампа та «українське питання»

Президент США провів спеціальну нараду, на якій окреслив свій план закінчення війни:

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Зустріч із Путіним

Трамп планує особисто переговорити з президентом РФ найближчими днями, щоб «в останній раз спробувати переконати його припинити кровопролиття».

Дедлайн до Нового року

Очільник Білого дому вважає, що зможе переконати лідерів Китаю, Індії та РФ завершити війну до кінця року, запропонувавши Україні та РФ гарантії безпеки.

Рішення після Генасамблеї ООН

Протягом наступного тижня США з’ясують позицію союзників та азійських партнерів. Після цього Трамп вирішить: підписати закон про посилення тиску на РФ чи відмовитися від нього в обмін на стале припинення вогню та економічну співпрацю.

«Я дуже хочу дати „антипопередження“, яке нам прислали, але взяти на себе таку відповідальність не можу, бо путіну та його банді я вірити не можу в принципі. Нас проінформували про те, причому це не попередження від розвідспільноти США, а інформація по лінії адміністрації, що до 21 вересня РФ відмовляється від практики масованих ударів по території України. Водночас попередження розвідспільноти про високу вірогідність масованого обстрілу в період від 15 до 19 вересня подовжено до 20 вересня включно. Як це все трактувати, я не знаю», — резюмував Павлюченко.

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Нагадаємо, Білий дім розглядає можливість укладення ділових угод з Кремлем ще до закінчення війни в Україні. У Трампа розраховують, що це продемонструє серйозну налаштованість США щодо «перезавантаження» відносин із РФ.

Днями президент США Дональд Трамп ошелешив заявою, що війна між Україною та Росією може завершитися найближчим часом.

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