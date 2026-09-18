Не борщ і не солянка: названо найсмачніший осінній суп, який неодмінно треба приготувати усім

Який рецепт крем-супу із гарбуза / © www.freepik.com/free-photo

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Коли восени стає прохолодно, хочеться приготувати щось ароматне, ситне та смачне. Саме тому в різних країнах у цей сезон особливо популярні густі овочеві супи. Один із найкращих варіантів — ніжний гарбузовий крем-суп із легкою гостринкою та вершковим смаком. Він готується без складних інгредієнтів, а завдяки запеченому гарбузу виходить насиченим та ароматним.

Які інгредієнти потрібні для супу з гарбуза

Для 4 порцій знадобляться:

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1 кг очищеного гарбуза;

2 цибулини;

1 зубчик часнику;

2 ст. л. оливкової олії;

1 ст. л. вершкового масла;

850 мл овочевого бульйону;

2 невеликі червоні перці чилі;

4 ст. л. вершків;

сіль і чорний перець за смаком.

Гарбуз краще брати солодкуватий і стиглий, він дасть супу насичений смак і приємну густу консистенцію.

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Як приготувати найсмачніший гарбузовий суп

Спочатку наріжте гарбуз великими шматочками. Викладіть його на деко, збризніть оливковою олією та запікайте приблизно 30 хвилин за температури 200 °C. Запечений гарбуз матиме значно виразніший аромат і легку солодкість.

У каструлі розтопіть вершкове масло, додайте дрібно нарізану цибулю та готуйте близько 5 хвилин, щоб вона стала м’якою. Потім додайте часник і подрібнений чилі. Якщо не любите гострого, використовуйте лише половину перцю.

Перекладіть у каструлю запечений гарбуз, влийте гарячий овочевий бульйон, посоліть і поперчіть. Доведіть до кипіння та проваріть приблизно 10 хвилин.

Зніміть каструлю з вогню та перебийте суп блендером до абсолютно гладкої консистенції. Влийте вершки, перемішайте та ще раз прогрійте, але не потрібно довго кип’ятити.

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Маленький секрет, який зробить суп ще смачнішим

Не поспішайте одразу додавати багато бульйону. Спочатку влийте приблизно 700 мл, перебийте суп, а потім поступово доведіть його до потрібної густоти. Так легше отримати кремову консистенцію, а не рідкий овочевий суп.

Перед подаванням додайте ложку вершків, трохи меленого чорного перцю та кілька крапель оливкової олії. За бажанням суп можна посипати гарбузовим насінням — воно додасть приємного хрускоту.

Цей суп особливо добре смакує гарячим, із підсушеним хлібом або домашніми грінками.

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