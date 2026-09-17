Як швидко приготувати ідеальний гороховий суп: що додати для смаку, а які продукти не варто класти

Як швидко зварити гороховий суп / © pixabay.com

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Гороховий суп не обов’язково варити кілька годин або залишати горох замочуватися на всю ніч. Якщо правильно підготувати продукти, ситну й ароматну страву можна приготувати значно швидше. А кілька простих інгредієнтів допоможуть зробити смак супу насиченим, але не перебити головний інгредієнт.

Як швидко зварити гороховий суп

Для швидкого варіанту найкраще брати колотий горох — він готується швидше за цілий. Спочатку його потрібно добре промити кілька разів, поки вода не стане прозорішою. Потім залити гарячою водою і залишити приблизно на 30 хвилин. Навіть таке нетривале замочування помітно скоротить час варіння.

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Після цього воду краще злити, залити горох свіжою водою і поставити на вогонь. Поки він вариться, можна підготувати цибулю та моркву. Якщо їх злегка обсмажити до золотистого кольору, суп матиме набагато більш виразний аромат.

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Щоб не чекати, поки горох повністю розвариться, можна використовувати гарячу воду або готовий бульйон. Коли горох стане м’яким, додайте картоплю, а приблизно через 10 хвилин — обсмажені овочі. Якщо хочеться особливо швидкого варіанту, картоплю нарізайте невеликими кубиками.

Що додати для насиченого смаку

Один із найвдаліших способів зробити гороховий суп ароматнішим — додати трохи копченої паприки. Вона надає страві легкого димного відтінку. Якщо готуєте м’ясний варіант, добре підійдуть копчені реберця, грудинка або невеликий шматочок копченого м’яса.

Із приправ достатньо лаврового листа та чорного перцю. Наприкінці можна додати трохи сушеного майорану. А невеликий шматочок вершкового масла після вимкнення вогню зробить смак страви м’якшим.

Що не варто додавати

Не потрібно класти багато спецій одразу — вони можуть повністю перебити смак гороху. Обережно варто використовувати часник і гострий перець.

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Також не рекомендується додавати томатну пасту: її кислинка змінить характерний смак супу. А надлишок різних овочів зробить страву більше схожою на звичайний овочевий суп.

Після приготування залиште гороховий суп під кришкою на 10 хвилин. За цей час його аромат стане виразнішим, а консистенція — густішою.

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