Коли збирати яблука і як правильно зберігати врожай

Збирання яблук

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Від того, наскільки вчасно зібрані яблука, залежить не лише їхній смак, а й те, як довго вони зможуть зберігатися. Недостиглі плоди ще не встигають набути характерного для сорту смаку, а перезрілі можуть швидше псуватися під час зберігання.

Орієнтуватися лише на календар під час збирання врожаю не варто. Літні, осінні та зимові сорти достигають у різний час, тому для кожного з них строки відрізняються. Експерти розповіли, як визначити, що яблука вже час знімати з дерева та як їх зберігати.

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Коли збирати літні, осінні та зимові яблука

Літні сорти достигають першими. Збирати їх починають із середини липня, але основний урожай зазвичай припадає на середину та кінець серпня. Такі яблука довго не лежать — орієнтовно до місяця, тому їх переважно їдять свіжими або використовують для переробки.

Визначити стиглість літнього яблука найпростіше за його смаком. Якщо плід уже набув характерного для конкретного сорту смаку, його можна зривати. Літнім яблукам можна дозволити повністю достигнути безпосередньо на дереві, оскільки для тривалого зберігання вони все одно не призначені.

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Осінні сорти переважно збирають у вересні, хоча перші плоди можуть бути готовими вже наприкінці серпня. Зберігатися вони можуть приблизно 3 місяці. Через кілька тижнів після збору такі яблука добре розкривають смак та аромат, однак із тривалим зберіганням поступово стають м’якшими, а їхні смакові якості погіршуються.

Зривати осінні яблука, призначені для зберігання, потрібно на стадії так званої знімальної стиглості — вони можуть бути ще трохи твердими та кислуватими.

Зимові сорти призначені саме для тривалого зберігання. Одразу після збирання вони можуть бути дуже твердими, а характерний смак розкривається вже під час зберігання — приблизно через 1-2 місяці.

Терміни збирання зимових яблук залежать від конкретного сорту та погоди. Їх, як правило, знімають не раніше середини жовтня. Водночас важливо не перетримати врожай, яблука потрібно зібрати до масового опадання плодів і настання мінусової температури.

Як зрозуміти, що яблука вже можна зривати

Найпростіше визначити правильний момент, якщо відомий сорт яблуні. Тоді можна орієнтуватися на характерні для нього колір, розмір і смак плодів.

Для осінніх яблук є кілька додаткових ознак. Насіння всередині стиглого для збирання плоду стає коричневим, шкірка та м’якоть набувають характерного для сорту забарвлення, а саме яблуко залишається соковитим.

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Зверніть увагу і на те, як плід тримається на дереві. Якщо яблуко досить легко відділяється від гілки разом із плодоніжкою, це також може свідчити про його готовність до збору.

Є ще один простий спосіб перевірки, натиснути пальцем на яблуко. Якщо після натискання залишається невелика вм’ятина, але пружна шкірка не розривається, плід уже досяг знімальної стиглості.

Для зимових сортів важливими орієнтирами є також коричневе насіння та характерний для сорту розмір плодів.

Подивіться, що лежить під яблунею

Падалиця теж може підказати, що настав час збирати врожай. Але важливо дивитися не просто на кількість опалих яблук, а на їхній стан.

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Якщо на землі лежать переважно дрібні, червиві або пошкоджені плоди, це ще необов’язково означає, що весь урожай достиг. Інша річ, коли в період очікуваного достигання під деревом починають з’являтися здорові, добре забарвлені яблука.

Для пізніх сортів кілька здорових плодів, які самостійно впали з дерева, можуть бути сигналом, що зволікати зі збиранням уже не варто.

Як правильно збирати яблука

Для збирання врожаю краще обрати сухий погожий день. Самі плоди також повинні бути сухими.

Знімати яблука бажано вручну й одразу акуратно складати у відра, ящики або іншу підготовлену тару. Плоди не потрібно кидати чи пересипати, оскільки навіть непомітні пошкодження можуть скоротити строк їхнього зберігання.

Яблуко бажано знімати разом із плодоніжкою. Намагайтеся також не витирати восковий наліт на шкірці — це природний захисний шар плодів, який допомагає їм довше зберігатися.

Які яблука не варто закладати разом

Уже під час збирання врожай можна починати сортувати. Насамперед яблука варто розділити за сортами, оскільки терміни їхнього зберігання відрізняються.

Окремо можна розкласти плоди різного розміру. Великі яблука здатні псуватися швидше, тому їх доведеться частіше перевіряти.

Особливо уважно потрібно оглянути врожай на наявність пошкоджень. Яблука зі слідами хвороб або шкідників краще одразу використати для переробки чи з’їсти. Якщо їх усе-таки залишають на зберігання, тримати такі плоди варто окремо від здорових і використати першими.

Після збирання великий урожай можна на 10–20 днів залишити в прохолодному місці, а вже потім ще раз перебрати, відбракувати проблемні плоди та закласти решту на тривале зберігання. У промислових умовах зібрані яблука намагаються охолодити значно швидше — протягом кількох годин після збирання.

У чому краще зберігати яблука

Для зберігання підійдуть дерев’яні ящики, стелажі або контейнери з отворами для вентиляції. Можна використовувати й пластикові ящики, якщо в них достатньо отворів для циркуляції повітря.

Яблука бажано розкладати так, щоб вони якомога менше торкалися одне одного, плодоніжками донизу.

Якщо доводиться складати плоди в кілька шарів, між ними можна покласти картон, папір, тканину або інший відповідний матеріал. Ним же вистилають дно ящика. Водночас не варто робити надто багато шарів: під вагою верхніх яблук нижні можуть пошкодитися.

Можна зберігати яблука і в поліетиленових пакетах. У кожен кладуть приблизно 2–4 кг плодів, пакет зав’язують і роблять кілька невеликих проколів для повітрообміну. Однак такий спосіб передбачає стабільну температуру близько 0 °C.

Чому яблука краще тримати окремо від інших овочів і фруктів

Найкраще сусідство для яблук під час тривалого зберігання — інші яблука. За можливості їх не варто ставити впритул до запасів овочів та інших фруктів.

Яблука виділяють етилен — газ, який впливає на процеси достигання та старіння рослинної продукції. Тому їх не потрібно тримати поруч із картоплею, морквою, селерою та буряком. Самі яблука під час такого сусідства також можуть набувати стороннього запаху.

Тому навіть якщо окремого погреба для них немає, ящики з яблуками краще поставити якомога далі від інших запасів.

Де зберігати яблука

Для тривалого зберігання важливі три умови: прохолода, достатня вологість і вентиляція.

У джерелі оптимальним названо температурний діапазон від 0 до +5 °C, а вологість — до 90%. Особливо важливо уникати різких коливань температури.

Найкраще для цього підходить прохолодний погріб. Якщо його немає, доведеться шукати найхолодніше місце зі стабільною температурою. Це може бути лоджія, балкон, комора або сарай, якщо там урожай захищений від морозу. У господарських приміщеннях потрібно також подбати про захист ящиків від мишей.

У звичайній теплій квартирі довго зберігати яблука не вдасться. Навіть зимові сорти за кімнатної температури не пролежать до весни.

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