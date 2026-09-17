Польща / © Unsplash

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У центральній частині Польщі вранці 17 вересня мешканців налякали два потужні вибухи. Внаслідок ударної хвилі тремтіли будинки та вікна, а очевидці повідомляли про сильний гуркіт. Згодом польські військові пояснили, що саме стало причиною шуму.

Про це повідомляє Polsat News.

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«Будинок затрясся»: що чули мешканці

Жителі Лодзі почали ділитися пережитим досвідом у соцмережі X. Один із них розповів, що його родина почула два потужні вибухи з певним інтервалом.

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«Я перебуваю вдома в районі Балути (Лодзь — ред.), і щойно ми з родиною двічі почули потужний гуркіт (з рівними інтервалами, без диму та вогню), від якого сильно затремтів будинок разом із вікнами. Чи хтось із вас знає, що сталося? Це був жахливий момент», — розповів чоловік.

Інший мешканець району Видзев також описав момент, коли почув гучний звук: «Земля затряслася, птахи полетіли, сусідський кінь намагався перестрибнути через паркан, будинок затрясся, почув два потужні вибухи».

За його словами, ситуація настільки налякала людей, що він вирішив зателефонувати на номер 112.

«Після дзвінка на 112 мені підтвердили, що це був літак, але подробиць не повідомили», — пояснив поляк.

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Польща підняла винищувачі через атаку РФ

Пізніше польські військові пояснили, що гучний гуркіт, який було чутно перед полуднем у центральній частині країни, виник через перевищення швидкості звуку військовими літаками.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що бойові літаки підняли в повітря для захисту польського повітряного простору на тлі російської атаки по західних областях України. За даними польської сторони, Росія атакувала цілі на заході України реактивними безпілотниками.

«Літаки були підняті в повітря у зв’язку з необхідністю захисту польського повітряного простору під час ударів Російської Федерації з використанням реактивних безпілотних літальних апаратів по цілях у західній частині України», — повідомило Оперативне командування у дописі в X.

Повітряна тривога у Польщі 17 вересня — що відомо

Нагадаємо, 17 вересня поблизу пункту пропуску «Ягодин» на Волині пролунав вибух. Через це у Польщі підняли винищувачі та оголосили тривогу. За словами очевидців, вибух пролунав близько 12:53. Після цього міський голова Перемишля Войцех Бакун сповістив про бойову тривогу у низці повітів і міст.

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Втім, українські прикордонники спростували інформацію, яку раніше поширювали анонімні Telegram-канали, зазначивши, що влучань у прикордонну інфраструктуру не було.

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