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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Польщі оголосили бойову тривогу: перед цим біля кордону вибухнув дрон

Інцидент біля «Ягодина» спричинив тривогу по той бік кордону. У Польщі повідомили про падіння або збиття безпілотника за 4 км від кордону та зліт винищувачів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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У Польщі оголосили повітряну тривогу

У Польщі оголосили повітряну тривогу / © ТСН.ua

Поблизу пункту пропуску «Ягодин» на Волині у четвер, 17 вересня, пролунав вибух. Через це у Польщі підняли винищувачі та оголосили тривогу в кількох прикордонних районах.

Про це повідомив мер Перемишля Войцех Бакун.

У Перемишлі оголосили повітряну тривогу після вибуху дрона: що відомо

Перші повідомлення про гучний вибух у районі прикордонного переходу з’явилися в місцевих телеграм-каналах під час повітряної тривоги, яка тривала на Волині від 12:22 до 13:03.

Очевидці зазначили, що вибух пролунав близько 12:53, після чого з’явилися припущення про можливий «приліт» неподалік польського кордону.

Проте речник ДПСУ Андрій Демченко спростував інформацію, зазначивши, що влучань у прикордонну інфраструктуру не було.

Ситуація швидко позначилася й на Польщі. О 12:58 міський голова Перемишля Войцех Бакун сповістив про бойову тривогу у низці повітів і міст, підкресливши, що не йдеться про навчання. До списку увійшли:

  • місто Кросно;

  • місто Перемишль;

  • Бещадський повіт;

  • Бжозовський повіт;

  • Ясельський повіт;

  • Кросненський повіт;

  • Ліський повіт;

  • Перемишльський повіт;

  • Саноцький повіт;

  • Стрижівський повіт.

За даними видання Port Samorządowy, тривогу запровадили на території Люблінського та Підкарпатського воєводств, а цивільне населення отримало екстрені сповіщення від Центру урядової безпеки (RCB) про загрозу з повітря.

Оперативне командування Збройних Сил Польщі зафіксувало падіння або збиття безпілотника всього за 4 км від кордону з Україною. Через стрімкий рух дрона в бік кордону військові терміново підняли в небо винищувачі.

О 13:57 Войцех Бакун повідомив про відбій повітряної тривоги у польських містах і повітах.

Польща посилює кордон з Україною

Нагадаємо, Польща розпочала посилення інфраструктури на кордоні з Україною після того, як російські безпілотники вдарили по пасажирському потягу та вантажівці на АЗС за кілька кілометрів від польської території.

Через загрозу рух через кордон тимчасово призупиняли для евакуації людей в укриття, а міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи.

Зараз військовослужбовці 18-го інженерного полку облаштовують додаткові укріплення, спостережні та сторожові пости біля пунктів пропуску у Дорогуську, Медиці та Корчовій. Для захисту від вибухових хвиль використовують спеціальні складні контейнери з металевою сіткою, які заповнюють піском або гравієм.

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