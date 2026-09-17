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У Польщі оголосили бойову тривогу: перед цим біля кордону вибухнув дрон
Інцидент біля «Ягодина» спричинив тривогу по той бік кордону. У Польщі повідомили про падіння або збиття безпілотника за 4 км від кордону та зліт винищувачів.
Поблизу пункту пропуску «Ягодин» на Волині у четвер, 17 вересня, пролунав вибух. Через це у Польщі підняли винищувачі та оголосили тривогу в кількох прикордонних районах.
Про це повідомив мер Перемишля Войцех Бакун.
У Перемишлі оголосили повітряну тривогу після вибуху дрона: що відомо
Перші повідомлення про гучний вибух у районі прикордонного переходу з’явилися в місцевих телеграм-каналах під час повітряної тривоги, яка тривала на Волині від 12:22 до 13:03.
Очевидці зазначили, що вибух пролунав близько 12:53, після чого з’явилися припущення про можливий «приліт» неподалік польського кордону.
Проте речник ДПСУ Андрій Демченко спростував інформацію, зазначивши, що влучань у прикордонну інфраструктуру не було.
Ситуація швидко позначилася й на Польщі. О 12:58 міський голова Перемишля Войцех Бакун сповістив про бойову тривогу у низці повітів і міст, підкресливши, що не йдеться про навчання. До списку увійшли:
місто Кросно;
місто Перемишль;
Бещадський повіт;
Бжозовський повіт;
Ясельський повіт;
Кросненський повіт;
Ліський повіт;
Перемишльський повіт;
Саноцький повіт;
Стрижівський повіт.
За даними видання Port Samorządowy, тривогу запровадили на території Люблінського та Підкарпатського воєводств, а цивільне населення отримало екстрені сповіщення від Центру урядової безпеки (RCB) про загрозу з повітря.
Оперативне командування Збройних Сил Польщі зафіксувало падіння або збиття безпілотника всього за 4 км від кордону з Україною. Через стрімкий рух дрона в бік кордону військові терміново підняли в небо винищувачі.
О 13:57 Войцех Бакун повідомив про відбій повітряної тривоги у польських містах і повітах.
Польща посилює кордон з Україною
Нагадаємо, Польща розпочала посилення інфраструктури на кордоні з Україною після того, як російські безпілотники вдарили по пасажирському потягу та вантажівці на АЗС за кілька кілометрів від польської території.
Через загрозу рух через кордон тимчасово призупиняли для евакуації людей в укриття, а міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи.
Зараз військовослужбовці 18-го інженерного полку облаштовують додаткові укріплення, спостережні та сторожові пости біля пунктів пропуску у Дорогуську, Медиці та Корчовій. Для захисту від вибухових хвиль використовують спеціальні складні контейнери з металевою сіткою, які заповнюють піском або гравієм.