Польща посилює кордон з Україною: 112 км обладнають "електронною стіною"

Кордон з Польщею

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Польща планує обладнати понад 100 кілометрів кордону з Україною новою електронною системою захисту. Вона включатиме засоби моніторингу та датчики руху й доповнюватиме вже наявні фізичні загородження.

Про це повідомляє Polskie Radio з посиланням на пані бригадного генерала Прикордонної служби Польщі Віолету Горжковську.

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За словами польської прикордонниці, електронний захист встановлять на двох ділянках. Перший проєкт охоплює 69 км у зоні відповідальності Надбужанського відділу Прикордонної служби, другий — ще 43 км сухопутного кордону в зоні Бещадського відділу.

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Таким чином, загальна протяжність ділянок, які планують обладнати новими системами, становитиме близько 112 км.

Паралельно Польща планує модернізувати захист кордонів із Росією та Білоруссю. Зокрема, передбачено встановлення спостережних веж з оптико-електронним обладнанням, а на білоруському напрямку — систем виявлення безпілотників.

Фінансування цих проєктів забезпечує Європейський Союз.

Водночас Горжковська повідомила, що через вето президента Польщі Кароля Навроцького на закон щодо використання коштів програми SAFE Прикордонна служба не змогла провести заплановані закупівлі на 3 млрд злотих. Серед іншого планувалося придбати броньовані автомобілі та кулемети.

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Раніше ми писали про те, що Польща посилює захист пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. Відповідне рішення ухвалив польський уряд. За даними оперативного командування ЗС Польщі, поблизу кордону з Україною облаштовують додаткові спостережні та охоронні пости. Йдеться, зокрема, про райони пунктів пропуску Дорогуськ, Медика та Корчова.

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