Польський військовий / © Associated Press

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Польські центри рекрутингу розпочали щорічне розсилання мобілізаційних карток резервістам та окремим цивільним фахівцям. У війську наголошують, що це стандартна процедура мирного часу для завчасного розподілу кадрів на випадок кризи.

Про це повідомляє RMF24.

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Мобілізаційну картку у Польщі можуть оформити ще в мирний період. Вона є інформаційним документом, який засвідчує, що конкретній людині визначили мобілізаційне призначення. У картці зазначають підрозділ і місце, куди особа має прибути у разі оголошення мобілізації або початку війни.

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У польському Центральному військовому центрі рекрутингу наголошують, що оформлення та розсилання таких карток є звичайною процедурою, яку проводять щороку.

Передусім мобілізаційні картки отримують військовослужбовці резерву. Водночас їх можуть направляти представникам важливих для оборони професій — зокрема медикам, ІТ-спеціалістам і логістам.

Крім того, такі документи можуть отримувати окремі цивільні, які у разі війни або мобілізації потенційно можуть допомагати армії. Йдеться, зокрема, про виконання завдань у сферах енергетики, транспорту, зв’язку чи адміністративної роботи. Аналогічна практика може поширюватися і на працівників силових структур.

Таким чином, за допомогою мобілізаційних карток польське військо заздалегідь визначає людей для виконання конкретних завдань. Це дозволяє у разі виникнення кризової ситуації не витрачати час на їхній розподіл та організацію роботи з нуля.

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Нагадаємо, у серпні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про плани суттєво збільшити армію, модернізувати озброєння та посилити кордони заради безпеки країни й усього регіону. Серед головних напрямів оборони політик виділив проєкт «Східний щит», партнерство з країнами Балтії та Північної Європи, єдність НАТО та незмінну підтримку України.

До слова, від 10 вересня до 9 грудня 2026 року Польща запроваджує тимчасову зону обмеження польотів на висоті до 3 км уздовж східного кордону задля безпеки та забезпечення свободи дій системи ППО на тлі російських атак. Заборона не стосується військових, медиків і рятувальників, а решта суден зобов’язана звільнити повітряний простір за 25 хв. після команди диспетчера.

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