Польский военный / © Associated Press

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Польские центры рекрутинга начали ежегодную рассылку мобилизационных карт резервистам и отдельным гражданским специалистам. В армии подчеркивают, что это стандартная процедура мирного времени для заблаговременного распределения кадров на случай кризиса.

Об этом сообщает RMF24.

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Мобилизационную карту в Польше могут оформить еще в мирный период. Она является информационным документом, удостоверяющим, что конкретному человеку определили мобилизационное назначение. В карточке указывается подразделение и место, куда лицо должно прибыть в случае объявления мобилизации или начала войны.

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В польском Центральном военном центре рекрутинга отмечают, что оформление и рассылка таких карт является обычной процедурой, которую проводят ежегодно.

В первую очередь мобилизационные карты получают военнослужащие резерва. В то же время их могут направлять представителям важных для обороны профессий, в частности, медикам, ІТ-специалистам и логистам.

Кроме того, такие документы могут получать отдельные гражданские, которые в случае войны или мобилизации могут помогать армии. Речь идет, в частности, о выполнении задач в сфере энергетики, транспорта, связи или административной работы. Аналогичная практика может распространяться и на работников силовых структур.

Таким образом, с помощью мобилизационных карт польское войско заранее определяет людей для выполнения конкретных задач. Это позволяет в случае кризисной ситуации не тратить время на их распределение и организацию работы с нуля.

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Напомним, в августе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о планах существенно увеличить армию, модернизировать вооружение и усилить границы ради безопасности страны и всего региона. Среди главных направлений обороны политик выделил проект «Восточный щит», партнерство со странами Балтии и Северной Европы, единство НАТО и неизменную поддержку Украины.

К слову, с 10 сентября по 9 декабря 2026 года Польша вводит временную зону ограничения полетов на высоте до 3 км вдоль восточной границы для безопасности и обеспечения свободы действий системы ПВО на фоне российских атак. Запрет не касается военных, медиков и спасателей, а остальные суда обязаны освободить воздушное пространство за 25 мин. после команды диспетчера.

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