Туск забил тревогу из-за России: предупредил об «решительных месяцах» не только для Украины

Дональд Туск.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшие месяцы могут стать решающими не только для независимости Украины, но и для безопасности Польши.

Об этом глава польского правительства заявил во время мероприятий по случаю 87-й годовщины начала Второй мировой войны, сообщает Polsat News.

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Он подчеркнул, что Россия является агрессором, начавшим очередную жестокую войну в Украине. По его словам, развитие ситуации в течение следующих месяцев будет иметь значение и для безопасности поляков, потому что «через 87 лет после начала Второй мировой войны зло снова подстерегает наши границы».

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«Люди снова гибнут, тысячи и сотни тысяч, дети снова гибнут под бомбами. И это просто через дорогу в Украине. Судьба Украины — это наша судьба в ближайшем будущем», — подчеркнул Туск.

По словам премьера, «ближайшие месяцы, эта осень, эта зима, которые впереди, могут быть решающими не только для независимости Украины».

«И для нас. Для безопасности Польши и всего свободного мира (…). С Вестерплатте мы громко кричим всему свободному миру: проявите солидарность. Мы должны помочь Украине выжить сегодня. Мы не можем повторить эти ошибки; мы не можем повторить Мюнхен. Мы не можем повторить эту ужасную, беспомощную, бессильную политику попустительства злу», — заявил Туск.

Напомним, ранее Дональд Туск сделал тревожное заявление о планы России на осень и зиму. По его словам, в последние недели Москва демонстрирует признаки подготовки к усилению напряженности, а также сигналов о подготовке к новому витку эскалации.

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