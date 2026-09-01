Зеленский вспомнил свое первое 1 сентября и раскрыл малоизвестный факт о детстве в Монголии

Владимир Зеленский в лицее на Киевщине / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о себе интересный детский факт, а именно, как в детстве встречал День знаний. По словам президента, первые годы учебы он провел в Монголии, куда его семья переехала из-за работы отца-ученого.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Валерия Ковалинская.

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Зеленский признался, что хотел бы в свое первое сентября быть именно в Украине, однако в детстве выбора относительно места жительства не имел.

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«Я учился первые годы в Монголии, потому что отец — ученый. И тогда, куда сказали, туда и уехали. Такого выбора и свободы не было», — вспомнил президент.

Он рассказал, что для него первое сентября, как и для многих детей, было неоднозначным праздником.

«Первое сентября — это всегда, как сказать, праздник для родителей, мне кажется, а дети, честно говоря, не очень все хотят идти в школу», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что после каникул школьникам не хотелось возвращаться к учебе, хотя они ждали встречи с друзьями.

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«Дети всегда после каникул не хотели, чтобы каникулы заканчивались. Но хотелось увидеть своих друзей, увидеть их где-то день, две недели, а потом надо пахать», — пошутил Зеленский.

Президент отметил, что нынешний День знаний для украинских детей невозможно сравнивать с его детскими воспоминаниями, ведь они уже несколько лет живут в условиях войны и преодолевают ее последствия.

По словам Зеленского, украинским школьникам особенно не хватает живого общения, поскольку сначала пандемия COVID-19, а затем полномасштабная война надолго изменили формат обучения.

«Нельзя говорить, что они маленькие, они сейчас не понимают, а потом поймут. Они уже многое понимают», — подчеркнул президент.

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Дата публикации 10:57, 01.09.26 Количество просмотров 38 Россияне разрушили его в 2022-м: Зеленский приехал в отстроенный лицей на 1 сентября

Первое сентября в Украине — последние новости

Напомним, 1 сентября, в День знаний, лицей Киевской области, который Россия разрушила в первые месяцы полномасштабной войны, посетил президент Украины Владимир Зеленский . Из-за тревоги он вместе с детьми спустился к укрытию, где пообщался с первоклашками.

Также первое сентября прошло в укрытии для учащихся лицея №16 в Киеве. Их праздничная линейка началась в укрытии из — за атаки реактивных БПЛА. Первички Киева спели «Изумрудное небо» во время атаки.

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