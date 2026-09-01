Татьяна Кагановская заявила об участии в выборах ректора Каразинского университета

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Татьяна Кагановская, возглавлявшая университет с 2021 года, объявила о начале избирательной кампании и своем участии в ней.

«Для меня принципиально, чтобы кандидаты были в равных условиях, а избирательный процесс — открытым, прозрачным и честным. Именно поэтому с 1 сентября я слагаю полномочия исполняющего обязанности ректора. Сегодня моя предвыборная программа будет предоставлена ​​в организационный комитет. В ней — мое видение дальнейшего развития Каразинского и многое, о чем мы говорим каждый день» — написала она в Facebook.

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Кагановская анонсировала встречи с коллективами подразделений и открытый диалог о будущем университета: что следует сохранить, что изменить, а что можно сделать лучше.

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«За последние годы мы многое прошли вместе. И в одном я никогда не сомневалась: главная сила Каразинского — его люди. Именно благодаря вам университет выстоял, работал, учил, занимался наукой, принимал новых студентов и двигался вперед, когда это было совсем непросто», — заявила она.

Кагановская также поздравила 4 800 новых студентов Каразинского с началом учебного года: «Выбрать сегодня университет в Харькове — это решение, за которым стоит доверие. Мы это очень ценим и понимаем свою ответственность».

Как сообщалось, Татьяна Кагановская стала первой женщиной, возглавившей Каразинский университет. В 2026 году истекает пятилетний срок полномочий ректора. Согласно Закону, одно лицо может занимать ректорскую должность не более двух сроков.

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