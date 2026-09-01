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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Тетяна Кагановська заявила про участь у виборах ректора Каразінського університету

У Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна готуються до виборів ректора.

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Тетяна Кагановська заявила про участь у виборах ректора Каразінського університету

Тетяна Кагановська, яка очолювала університет з 2021 року, оголосила про початок виборчої кампанії та свою участь у ній.

«Для мене принципово, щоб кандидати були в рівних умовах, а виборчий процес — відкритим, прозорим і чесним. Саме тому з 1 вересня я складаю повноваження виконувача обов’язків ректора. Сьогодні моя передвиборча програма буде надана до організаційного комітету. У ній — моє бачення подальшого розвитку Каразінського і багато того, про що ми говоримо щодня», — написала вона в Facebook.

Кагановська анонсувала зустрічі з колективами підрозділів та відкритий діалог про майбутнє університету: що варто зберегти, що змінити, а що можна зробити краще.

«За останні роки ми багато пройшли разом. І в одному я ніколи не сумнівалася: головна сила Каразінського — його люди. Саме завдяки вам університет вистояв, працював, навчав, займався наукою, приймав нових студентів і рухався вперед тоді, коли це було зовсім непросто», — заявила вона.

Кагановська також привітала 4 800 нових студентів Каразінського з початком навчального року: «Обрати сьогодні університет у Харкові — це рішення, за яким стоїть довіра. Ми це дуже цінуємо і розуміємо свою відповідальність».

Як повідомлялось, Тетяна Кагановська стала першою жінкою, яка очолила Каразінський університет. У 2026 році завершується п’ятирічний термін повноважень ректора. Згідно з Законом, одна особа може обіймати ректорську посаду не більше двох термінів.

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